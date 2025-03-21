CHP Manisa'dan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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CHP Manisa'dan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

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CHP Manisa İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla binlerce vatandaşla birlikte yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte katılımcılar, 'Hükümet istifa' ve 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları attı.

21.03.2025 02:14  Güncelleme: 09:00
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(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı önseçim adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak alanlara indi. İmamoğlu'na destek için binlerce vatandaş sloganlar eşliğinde Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı önseçim adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

CHP Manisa İl Başkanlığı, İmamoğlu'na destek amacıyla yürüyüş düzenledi. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan katıldığı yürüyüş Kültür Sitesi önünden başladı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Binlerce vatandaşın katıldığı eylemde "Hükümet istifa", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Her şey çok güzel olacak" sloganları atılırken yürüyüş boyunca vatandaşlar, balkonlarından Türk bayrakları açarak, tencere-tava çalarak alkışlarla destek verdi.

Özalper:  "Bu hukuksuzluğa dur diyene kadar hep birlikte sokaklardayız, meydanlardayız"

Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İl Başkanı Özalper, İmamoğlu serbest kalana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu hukuksuzluğa dur diyene kadar hep birlikte sokaklardayız, meydanlardayız. Mücadeleyi bırakmıyoruz. Biz, Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Biz, hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik. Ne dün ne bugün ne de yarın mücadeleyi bırakamayacağız. Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar, yol arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar hep sokaklardayız, meydanlardayız."

Zeyrek: "Ne bir santim eğiliriz ne bir adım geri atarız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, mücadele mesajı vererek şunları söyledi:

"Bu akşamki yürüyüşümüz, demokrasiye, hukuka, adalete, sandığın inisiyatifine, vatandaşlarımızın haklarını korumaya yapılan karanlıktan aydınlığa yürüyüştür. Bu adaletsiz düzene son verecek olan cesur yürekli yoldaşlardır. Sanlıyorlar ki bu baskılarla, yaptırımlarla eğiliriz. Ama unutuyorlar ki, ne bir santim eğiliriz ne bir adım geri atarız ne de söyleyeceğimiz bir kelimeden bahsederiz. Çünkü biz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. 23 Mart'ta hep birlikte sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız olan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkacağız. Ekrem Başkan, içeride dik dururken biz de alanlarda, sandıkta, yollarda her zaman için başkanımızın yanında olacağız. Onu asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Ekrem Başkanın avukatı aradı 'Ekrem Başkan ile görüşmeye gidiyorum. Manisa'dan ne söylemek istersiniz?' dedi. 'İçi ve gönlü rahat olsun. Manisa onun dimdik arkasında duruyor, dimdik arkasında duracak' dedim. Ekrem Başkan burada olsaydı şunu söylerdi: Her şey çok güzel olacak!"

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Hükümet, Güncel, Manisa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Manisa'dan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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