CHP Myk, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı... Milletvekilleri Sahaya İniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Myk, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı... Milletvekilleri Sahaya İniyor

CHP Myk, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı... Milletvekilleri Sahaya İniyor

CHP MYK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın dün 2025 yılı asgari ücreti açıklaması sonrasında, bugün olağanüstü toplandı. Edinilen bilgiye göre, CHP'li milletvekilleri saat 14.00'te yapılacak kapalı grup toplantısının ardından sahaya inerek çalışma yapacak. CHP'nin hazırladığı broşürler dağıtılacak. CHP Lideri Özel ise HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek, ardından saha çalışmasına katılacak.

25.12.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP MYK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün 2025 yılı asgari ücreti açıklaması sonrasında, bugün olağanüstü toplandı. Edinilen bilgiye göre, CHP'li milletvekilleri saat 14.00'te yapılacak kapalı grup toplantısının ardından sahaya inerek çalışma yapacak. CHP'nin hazırladığı broşürler dağıtılacak. CHP Lideri Özel ise HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek, ardından saha çalışmasına katılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendi.

CHP'den yeni belirlenen rakama ilk tepki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel; "Bugün alelacele gerçekleştirilen komisyon toplantısıyla belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir, 'Suriye'de zafer yaşattık' diyenler, emekçiye hezimeti yaşatmış, sefalet ücretini dayatmışlardır. Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP MYK, asgari ücretin belirlenmesi üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı. MYK, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili partinin yol haritasını belirlemek üzere, bugün saat 11.00'de Özgür Özel başkanlığında toplandı. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, toplantıdan sonra saat 13.30'da basın açıklaması yapacak.

Açıklamanın ardından saat 14.00'te CHP TBMM Grubu, asgari ücret gündemiyle kapalı toplantı yapacak. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının ardından milletvekilleri 10'ar kişilik gruplar halinde otobüslerle asgari ücretlilerin yoğun olduğu semtlere dağılarak saha çalışması yapacak. CHP'nin asgari ücretle ilgili görüşlerinin yer aldığı broşürler dağıtacak.

CHP Lideri Özel'in ise bugün HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret etmesi bekleniyor. Özel, ziyaretlerin ardından saha çalışmalarına katılacak.

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Myk, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı... Milletvekilleri Sahaya İniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
13:19 Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’i ziyaret edecek Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:40:29. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Myk, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı... Milletvekilleri Sahaya İniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.