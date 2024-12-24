CHP MYK, Asgari Ücret İçin Toplanıyor

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(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 2025 yılı için açıklanan asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili partinin izleyeceği yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Merkez Yönetim Kurulu, yarın saat 10.30'da Genel Merkez'de toplanacak.