CHP'de Değişim Kurultayı Başladı - Son Dakika
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CHP'de Değişim Kurultayı Başladı

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CHP'de tüzük değişikliklerinin ardından, "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" partinin program çalışmalarıyla devam ediyor. Kurultay sürecini değerlendiren Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ''Bu program kurultayıyla da biz Türkiye'de değişim rüzgarlarını estireceğimizi çok iyi biliyoruz ve bu bağlamda altyapımızı şu anda tamamlıyoruz. Bir umut bekleyen halka çok ciddi bir mesaj verme noktasındayız ve o mesajı da vereceğiz. Partimiz buna kadrolarıyla hazırdır. Halktan şimdi vize alma noktasına geliyoruz ve o da genel seçimlerdir. Biz bugünden itibaren hazırız'' dedi.

07.09.2024 18:48  Güncelleme: 20:59
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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - CHP'de tüzük değişikliklerinin ardından, "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" partinin program çalışmalarıyla devam ediyor. Kurultay sürecini değerlendiren Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Bu program kurultayıyla da biz Türkiye'de değişim rüzgarlarını estireceğimizi çok iyi biliyoruz ve bu bağlamda altyapımızı şu anda tamamlıyoruz. Bir umut bekleyen halka çok ciddi bir mesaj verme noktasındayız ve o mesajı da vereceğiz. Partimiz buna kadrolarıyla hazırdır. Halktan şimdi vize alma noktasına geliyoruz ve o da genel seçimlerdir. Biz bugünden itibaren hazırız" dedi.

CHP'de tüzük değişikliklerinin ardından, "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı "ATO Congressium'da partinin program çalışmaları devam ediyor. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yapılan tüzük değişikliğini ve bugünkü çalışmaları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlama gayretleri devam ediyor"

CHP'nin artık değişim fişeğini yaktığını ve kadrolarıyla beraber hazır olduklarını ifade eden Kahveci, şunları söyledi:

"Değişim kurultayı dün itibarıyla başladı ve geç saatlere, sabah erken saatlere kadar ciddi bir katılımla ve güçlü bir birliktelikle geçti. Türkiye'nin artık değişim sancılarını geride bırakması gerekiyor çünkü 102 yıllık bir geçmişi, geleneği ve kurumsal yapısıyla birlikte CHP artık değişim rüzgarlarını estirmeye başladı. Bugün itibarıyla bir program kurultayı başlayacak. Çalışmalara başlıyoruz ve tüm Türkiye 2 gün, Cumartesi, Pazar burada ve 5 günlük bir programla geleceğe hazırlanıyor. Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlama gayretleri devam ediyor. CHP bütün kurumsal kimliğiyle, belediye başkanlarıyla, Parti Meclisi'yle, MYK'sıyla, belde, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanlarıyla ve bütün CHP üyeleriyle birlikte artık değişimin işaret fişeğini yakmıştır. Geri dönüşümü yoktur bu işin ve 2024 yılında yapılmış olan yerel seçimlerin sonuçları da Türkiye'ye bir arayış mesajı vermiştir. Halk istek ve beklentilerini, ihtiyaçlarını dile getirmiştir. Bu bağlamda da parti, dönüşümünü tamamlama noktasına bu programla gelmiştir. Bu program kurultayıyla da biz Türkiye'de değişim rüzgarlarını estireceğimizi çok iyi biliyoruz ve bu bağlamda altyapımızı şu anda tamamlıyoruz. Bir umut bekleyen halka çok ciddi bir mesaj verme noktasındayız ve o mesajı da vereceğiz. Partimiz buna kadrolarıyla hazırdır. Halktan aldığı mesajı çok iyi değerlererek halktan şimdi vize alma noktasına geliyoruz ve o da genel seçimlerdir. Biz bugünden itibaren hazırız artık, bunu net olarak ifade edebilirim."

"Türkiye'nin çok ciddi birikmiş sorunları var"

Yapılacak olan çalışmalar ve yuvarlak masada neler konuşulacağına dair bilgi veren Kahveci sözlerine şöyle devam etti:

"Beş günlük bir süreyle birlikte bu süreç tamamlanmış olacak. Değişim kurultayı ve aynı zamanda tüzük kurultayı değişim tüzük ve program kurultayını birlikte ifade eden bir yapıdır. Tüzükten sonra parti programıyla 2007 yılında çalışmış daha öncesiyle birlikte 16 yıllık bir mazisi olan bir parti programından bahsediyoruz. Bu program içerisinde sanayi, tarım, hukuk, sanat, kültür, eğitim gibi bir sürü başlık var. Türkiye'nin çok ciddi birikmiş sorunları var. Her bir soruna farklı alt başlıklarla birlikte farklı açılardan bir hazırlık evresine ihtiyaç var. Şu anda akademisyenleriyle, sanayisiyle, çiftçisiyle, hukukçusuyla, emekçisiyle, işçisiyle, emeklisiyle son 10 ay içerisinde ciddi bir şekilde halk ziyaretleri yapılarak genel merkez nezdinde halktan dönüşler alındı. Bu bağlamda alınan çalışmalarla birlikte parti görüşleri de toplandı ve bir araya gelen yapı bize bugün dönüşümün başlıklarını verdi. Bu başlıklarla birlikte şimdi masa etrafına geldiğimiz zaman biz biraz önceki saymış olduğum başlıklarla ve bunların alt başlıklarıyla birlikte 'neler yapabiliriz?' Herkes fikrini özgürce söylüyor, düşünen, konuşan bir yapı. Bir beklenti içerisinde onlar vücut bulacak ve en son toparlandıktan sonra da parti programı olarak, bizim önümüze gelecek ve Türkiye'ye gerekli kurullarımızdan geçtikten sonra duyurulacak. Türkiye'nin beklediği bütün yapıyı vurgulamaya çalışıyoruz. Burada olan değil de, olması gerektiği gibi bir program anlayışı içerisinde yürüyeceğiz. Şu anda son rötuşları inşallah birazdan başlayacak, yarın devam edecek ve birkaç gün sonra hazırlandıktan sonra kurullarımızda değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız"

CHP\'de Değişim Kurultayı Başladı
Kaynak: ANKA

Eyüp Kahveci, Partiler, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Değişim Kurultayı Başladı - Son Dakika

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