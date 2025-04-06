CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı... Suat Özçağdaş: "Delegelerimiz İktidara Gereken Cevabı Verecekler" - Son Dakika
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CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı... Suat Özçağdaş: "Delegelerimiz İktidara Gereken Cevabı Verecekler"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin bugün toplanan 21. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bu, saray iktidarına, onun yargıyı siyasallaştırmasına ve bileğini bükemediği CHP'ye tasallut etmesine yönelik bir kurultay. Bu cevap kurultayında CHP delegelerinin 100 yıllık tarihleri boyunca her daim ülkenin yararına, partinin yararına aldıkları kararların sorgulanamaz olduğunu, tertemiz olduğunu göstermek için önemli bir fırsat. Delegelerimiz buradalar, iktidara gereken cevabı verecekler" dedi.

06.04.2025 14:01  Güncelleme: 15:07
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Haber: İleyda Özmen - Kamera: Eylem Ladin Değer

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin bugün toplanan 21. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bu, saray iktidarına, onun yargıyı siyasallaştırmasına ve bileğini bükemediği CHP'ye tasallut etmesine yönelik bir kurultay. Bu cevap kurultayında CHP delegelerinin 100 yıllık tarihleri boyunca her daim ülkenin yararına, partinin yararına aldıkları kararların sorgulanamaz olduğunu, tertemiz olduğunu göstermek için önemli bir fırsat. Delegelerimiz buradalar, iktidara gereken cevabı verecekler" dedi.

Özçağdaş, CHP'nin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" temasıyla toplanan 21'inci Olağanüstü Kurultayında ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Özçağdaş, "Bu, saray iktidarına, onun yargıyı siyasallaştırmasına ve bileğini bükemediği CHP'ye tasallut etmesine yönelik bir kurultay. Bu cevap kurultayında CHP delegelerinin 100 yıllık tarihleri boyunca her daim ülkenin yararına, partinin yararına aldıkları kararların sorgulanamaz olduğunu, tertemiz olduğunu göstermek için önemli bir fırsat. Delegelerimiz buradalar, iktidara gereken cevabı verecekler. Sayın Genel Başkanımız ve seçilecek yöneticilerle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülkeyi bir çeyrek yüzyıldır etkisi altına almış olduğu, geriletmiş olduğu iktidara son veriyor olacak" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu da değerlendiren Özçağdaş, İmamoğlu'nun CHP'nin ama daha da genelinde ülkede değişim, yeni bir başlangıç, refah, mutluluk, huzur, sağlık isteyen yurttaşların Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade etti.

Özçağdaş, "Onu yargıyla, yargıyı araçsallaştırarak Silivri'de esir edebilirsiniz, bir süre tutabilirsiniz. Biz onu oradan almasını biliriz. Ekrem İmamoğlu hepimiziz, Ekrem İmamoğlu burada. Bugün orada koltuğu var. Ekrem İmamoğlu'nun aramızda olmadığı her gün onu Silivri'den çıkaracak çalışmayı yapmaya ve onun eksikliğini kapatmak için her CHP'li ve her seçmen bu çaba içerisinde olmaya devam edecek." diye konuştu.

Halk buluşmalarının devam edeceğini belirten Özçağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

" İstanbul'da her hafta buluşmalarımız olacak. Çünkü İstanbul'da altı belediye başkanımız ve çok sayıda değerli yöneticimiz, siyasetçimiz şu anda gözaltındalar. İstanbul'da hem de diğer illerde her hafta etkinliklerimiz olacak. Bunun yanı sıra bir imza kampanyamız var. Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oydan daha fazlasını toplayarak Türkiye'yi erken seçime götürmek için çalışmamızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda aslında bütün bunlardan kendilerini daha çok üzen boykota devam edeceğiz. Çünkü hayatta her şeyden ve herkesten çok parayı seviyorlar. Dolayısıyla hiçbir şeyi dert etmediler. Okullarda çocukların ölmesini dert etmediler, Bakanlıklarına dezenfektan satılmasını dert etmediler. Ama bir tek dertleri var. D&R'ın satışları düştü mü, Espressolab'in satışları düştü mü, diğer gruplara boykot geldi mi... 'Boykot yapılması haktır' diyenlerin, iki yüzlü bir tavırla şimdi yurttaşlarımıza bir yargı sopası gösterdiklerini görüyoruz.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve o partide karar alıcı olan her kim varsa bilsin. Demokrasiden uzaklaştıkları, Anayasa'dan uzaklaştıkları, hukukun üstünlüğüne zarar verdikleri her santimde CHP'yi karşılarında görecekler. Bizim muhalefetimizi sadece parlamentoya ve sadece hukuksal düzene sıkıştıramayacaklar. Ülkede daha önce olduğu gibi, yurttaşlar tüm demokrasilerde olduğu gibi itirazlarını sokakta da alışveriş tercihlerinde de örgütlenme özgürlüklerinde de seçme ve seçilme haklarının kullanılmasında gösteriyor olacaklar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı... Suat Özçağdaş: 'Delegelerimiz İktidara Gereken Cevabı Verecekler' - Son Dakika

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