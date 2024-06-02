CHP\'nin Adayı Çamlıca Kazandı

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CHP'NİN ADAYI ÇAMLICA KAZANDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası bugün yapılan seçimlerde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı. Büyükkarıştıran'da 4 bin 950 seçmenden 4 bin 537 kişi sandık başına giderek oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 101 oy alırken, 2 bin 286 oy alan CHP'li Ertuğrul Çamlıca, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığını kazandı.

Partililere teşekkür konuşması yapan Çamlıca, 2 ay gibi kısa bir sürede çok çalıştıklarını belirterek, "Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra ayrımcılık yok. Tüm vatandaşlarımızın belediye başkanıyım" dedi.