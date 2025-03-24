CHP'nin Adayı İmamoğlu İçin Buca'da Ön Seçim Gerçekleşti - Son Dakika
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CHP'nin Adayı İmamoğlu İçin Buca'da Ön Seçim Gerçekleşti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan ön seçimde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşlara oy kullanmaları için çağrıda bulundu. Duman, 'Buca, Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olsun' dedi.

24.03.2025 12:37  Güncelleme: 13:48
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(İZMİR) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde Buca'daki tüm sandık noktalarını tek tek gezerek dayanışmayı örgütleyen Belediye Başkanı Görkem Duman, "Ülkemiz için, demokrasi için, özgürlüklerimiz için oyumuzu kullandık. Buca, 'Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olsun' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP'de tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi dün Buca'da da on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Seçimleri yakından takip eden Başkan Duman, tüm sandık noktalarını gezerek dayanışmayı örgütledi.

Sabah erken saatlerde Menderes Mahallesi'nde bulunan seçim noktasında oyunu kullanan Duman, "Ülkemiz için, demokrasi için, özgürlüklerimiz için oyumuzu kullandık. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimizde olduğunu göstermek için herkesi sandıklarımıza bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu'nun mücadelesine hep birlikte destek vermeliyiz. Unutmayalım ki ya hep beraber ya hiç birimiz" diye konuştu.

"Umudumuzu diri tutmayı Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik"

Gün boyunca ilçenin farklı noktalarındaki sandıkları dolaşan Duman, oy veren vatandaşlarla bir araya gelerek, "Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Umudumuzu diri tutmayı Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. İnanın ki ülkemiz hak ettiği yere gelecek" dedi.

Seçimin ardından CHP Buca İlçe Başkanlığı'na geçen Duman, İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ile bir araya geldi. Burada seçim sonucunu değerlendiren Duman, "Buca, 'Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olsun' dedi. Örgütümüze ve Bucalı hemşehrilerimize demokrasi mücadelesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin Adayı İmamoğlu İçin Buca'da Ön Seçim Gerçekleşti - Son Dakika

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