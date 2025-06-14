CHP'nin Bayburt Mitingine Binlerce Kişi Katıldı, Dolu ve Yağmur Katılımı Azaltmadı. Özel: "Bayburt'a CHP İktidarında Bereket Getireceğiz"

Haber: İleyda ÖZMEN - Orhan BOZKURT/ Kamera: Dursun ALKAYA - Tunahan GÜLER

(BAYBURT) - "Gitme Bayburt'a diyorlar, Bayburt AK Parti'nin kalesi... Dedim ki, bu ezberler bitti. Bayburt'a gideceğim." Bu sözler yağmur altında miting meydanını dolduran Bayburtlulara hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk cümleleri arasındaydı. Mitinge damgasını vuran da bu cümledeki anlam oldu. Bayburtlular, "burası kimsenin kalesi değil, sorunlarımız çözülsün, adalet istiyoruz" dedi, sağanak ve doluya karşın miting alanını doldurdu.

Türkiye'nin nüfusu en düşük ili olan, AK Parti'nin yüzde 80'lerin altında oy oranlarına inmediği Bayburt bugün CHP mitingine ev sahipliği yaptı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 10'uncusu Bayburt'ta düzenlendi. CHP'nin kentte 14 yıl sonra düzenlediği mitingde vatandaşlar alandan taştı, sağanak ve dolu yağışına rağmen alanı terk etmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bayburt'a CHP iktidarında bereket getireceğiz" diye seslendi. ANKA Haber Ajansı ekiperi, miting öncesi ve sonrası Bayburt'un nabzını tuttu.

"Kale siyaseti bitti"

Son seçimdeki düşük seçmen desteğine karşın CHP, miting için iddialıydı. İddiayı kürsüde de dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alanı dolduran kalabalığa hitap ederken, "Bugün artık öyle siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir. Artık Bayburt ne AK Parti'nin ne Tayyip Bey'in ne başkasının değil. Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bu milletin kalesidir" diye konuştu. Büyük Yozgat mitinginden bu yana sık sık "Kale siyasetinin bittiğini" söyleyen, Anadolu kentlerinin eskisi gibi belirli bir siyasi partinin tekelinde olmadığını vurgulayan CHP Lideri Özel, Bayburt'ta toplanan kalabalığı da bu söylemine kanıt gösterdi.

Sağanak ve dolu yağışı altında miting

CHP lideri kürsüye çıktıktan sonra başlayan sağanak yerini yer yer doluya bıraktı. Buna karşın miting alanında toplananlar Özel'i dinlemeye devam etti. Yağışa karşın Bayburtluların alandan ayrılmaması üzerine Özgür Özel, "İnşallah bu Bayburt'a CHP iktidarında bereket getireceğiz" dedi ve şunları ekledi: "Şu kadarını söyleyeyim: bu kadar yağmuru yediniz, ayrılmadınız. Allah sizden razı olsun. Şurada gördüğünüz yiğit evladınız Ekrem İmamoğlu var ya, seviyor muyuz? O cumhurbaşkanı olunca, bu ülkede yoksulluğu bitirecek, gelir adaletini getirecek, haksızlığı bitirecek, mahkeme adaletini getirecek. Eşitsizliği bitirecek, sosyal adaleti getirecek. İmamoğlu gelecek, köylü yeniden milletin efendisi olacak. İşsizin, emeklinin, emekçinin karnı doyacak. Tüm gençler hayallerini dışarıda değil, Türkiye'de kuracak, Bayburt'ta kuracak. Bu toplum artık huzur bulacak."

2011 yılından bu yana ilk CHP mitingi

En son 2011 yılında kentte miting yapan CHP, Bayburt buluşması için günler öncesinden hazırlığa başladı. Giresun, Trabzon, Erzurum ve Erzincan gibi çevre illerden de pek çok kişi mitinge katıldı. Hazırlıklara ilişkin "Bugünkü şartlarda vatandaşımızın büyük tepkileri var Cumhur İttifakı'na karşı. Genel Başkanımızın söylediği gibi kaleler artık yoktur. Hiçbir siyasi partinin kalesi yoktur artık. Halkın kalesi vardır. Bayburt'ta da kale anlayışını yıkacağız" diyen CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel saat kulesinin bulunduğu yerde miting yapılmasına onay çıkmadığını anlattı, KYK yurtlarındaki öğrencilere yurtları boşaltmaları talimatı verilmesini eleştirdi.

Gökan Zeybek ve CHP'li vekiller Bayburt'taydı

Bayburt'ta Genç Osman Stadı önünde düzenlenen miting hazırlıkları için CHP'li milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları da saha çalışamaları yaptı. CHP'nin Bayburtlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Bütün Bayburt Sayın Özgür Özel'in Bayburt'a geliyor olmasından dolayı son derece mutlu ve buranın makus talihinin, kaderinin değişmesi konusunda CHP'den çok büyük beklenti olduğunu belirtmek istiyorum. Zaten son yapılan anketlerin tümünde CHP en yakın siyasal partiye 10 puanın üzerinde bir fark atıyor. Bunun doğal sonucunu biz burada da görüyoruz" diye konuştu.

Çoruh Nehri üzerine İmamoğlu'na Özgürlük pankartı

CHP milletvekilleri miting öncesi Bayburt'ta Çoruh Nehri üzerindeki köprüde İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve "Özgürlük İmamoğlu" yazılı pankartı astı. Miting alanına da 9 Haziran Pazartesi günü geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in pankartı asıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" pankartı da alanda yer aldı.

Miting öncesinde CHP Gençlik Kolları öğrencilerle birlikte eski sanayi önünden miting alanına yürüyüş yaptı. Yürüyüşte "Hak, hukuk, adalet", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Gün gelecek devran dönecek" ve "Hükümet istifa" sloganları attı.

"Cumhurbaşkanı yapacağız Ekrem Başkan'ı. Hemşehrisi olarak ölümüne seviyoruz"

Miting alanını dolduran Bayburtlular ve çevre illerden gelen vatandaşlar alana sığmadı, barikatların arkasından mitingi izledi. Miting sırasında yoğun yağmur ve dolu yağışına rağmen vatandaşlar alanı terk etmedi, mitingi ıslanarak izlemeye devam etti. Katılımcılar ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bir yurttaş, "Cumhurbaşkanı yapacağız Ekrem Başkan'ı. Hemşehrisi olarak ölümüne seviyoruz" dedi. Bir başka Bayburtlu yurttaş ise "Yavaş yavaş geliyoruz. Özel özel ilerliyoruz" diye konuştu. Trabzon'dan tek başına geldiğini belirten bir diğer yurttaş da, "İmamoğlu oğluma selam gönderiyorum. Rahmet diliyorum Ferdi Başkan'a. Günlerdir ağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İliç Maden Faciası'nda oğlunu kaybeden Erzincanlı yurttaş ise, "İmamoğlu için geldim, adalet için geldim. Bunlar gitsinler artık. Bir oğlum vardı elimden aldılar. Oğlumu İliç Madeni'nde kaybettim. Bunlar yüzünden kaybettim. Bu iktidar gitsin, yeter. Adalet, hukuk istiyorum" dedi.

"Adaletin terazisi bozuldu, halk ayakta"

Mitinge katılan Bayburtlular ellerinde Türk bayrakları taşırken, bazı dövizler dikkat çekti. Yurttaşlar "Trabzonu evladı, seni Cumhurbaşkanı yapacağız", "Denizi astınız, Ekrem'i yedirmeyiz", "Gözler mavi değil ama kan aynı kan", "İlk defa çalmadan seçim yaptık diye bu defa adayımız çaldınız", "Özgür Başkan gelmiş, hoş gelmiş, memleketime bahar gelmiş", "Bu karanlık günler geçecek, biz hep birlikte yeniden buluşacağız", "Umuda kelepçe vurulmaz" ve "Adaletin terazisi bozuldu halk ayakta" dövizleri taşıdı. Öte yandan mitinge katılan vatandaşlar, miting boyunca "Hak, hukuk, adalet", "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz", "Gün gelecek devran dönecek" sloganları attı.

Mansur Yavaş: "Herkesi Türk milletinin şerefli bir ferdi olarak gören bir yönetim gelecek"

Miting başladığında stadın önünü dolduran binlerce kişiye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hitap etti. Yavaş, demokrasi ve hukuk istediklerini belirterek, "Demokrasinin olmadığı yerde ekmek de olmaz" dedi. Bayburtluların yoğun ilgi gösterdiği Yavaş, "Ekrem Başkanı ve tutuklu belediye başkanlarımıza, Ümit Özdağ ve haksız tutuklanan herkese sahip çıkmak, onların hakkını savunmak, sizlere de bu uygulamaları şikayet etmek için geldik" diye konuştu. Yavaş, yapılacak ilk seçimde hakkın, hukukun ve adaletin yerini bulacağını vurguladığı konuşmasında "Kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayıp, halktan yana uygulamalar ile insanları nasıl belediyelerde memnuniyet varsa, iktidar değişikliğinden dolayı da ortaya çıkan memnuniyeti inşallah Türk milleti olarak hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"Ferdi Başkan'ın vefatı bütün Türkiye'yi üzdüğü gibi Bayburt'ta da üzülmeyen kimse kalmamış"

Mitinge kadınların ve emeklilerin katılımı dikkat çekti. CHP Lideri Özel'in konuşması alanda ilgiyle takip edildi. Konuşmasında Ferdi Zeyrek'i de anan Özel, şunları söyledi: "Geçen hafta bugün bir haftalık ilk üç günü büyük bir korku, son dört günü büyük bir yastan, dün babamın evinden anamın kucağından canım Manisa'mdan ilk kalktım Bayburt'a geldim. Ferdi Başkan'ın vefatı bütün Türkiye'yi üzdüğü gibi Bayburt'ta da üzülmeyen, gözü dolmayan, gırtlağı düğümlenmeyen kimse kalmamış. Onu gördüm. Ne hatimler bağışlamışlar, ne hatimler yollamışlar. Ne dualar etmişler, ne gözyaşları dökmüşler. Buradan sizin şahsınızda tüm siyasi partilere, önceki cumhurbaşkanlarımız Ahmet Necdet Sezer'e, Abdullah Gül'e ve Ferdi için dua eden, üzülen, gözyaşı döken her birinize, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bayburt'un şahsında hepsinden Allah razı olsun."

"Kaleleriniz adaletsizlik nedeniyle tek tek kayıp gidiyor"

Miting sonrasında değerlendirmeleri sorulan CHP'li yöneticiler katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gökan Zeybek şunları söyledi: "Olağanüstü bir miting oldu. Merkezde yapılmış olsaydı bu miting, çok daha geniş bir alandı. Alanın darlığını siz de gördünüz. Sevindirici olan mitingin en uzağındaki insanların da Sayın Genel Başkan'ın gür sesini duyduklarını biz de teyit ettik."

Zeybek, cezaevlerinde tutuklu bulunan başta İmamoğlu olmak üzere tüm belediye başkanlarına ve siyasetçilere Bayburt'tan çok güçlü bir selam gönderildiğine inandığını belirterek, "Bu ülkeyi yargı yoluyla, siyaseti dizayn etmeye çalışanlar şunu görsünler ki; sizin kaleleriniz bu adaletsizlikler yüzünden tek tek kayıp gidiyor. Her yerde doğruyu, haklılığı anlatmaya ve bu zulüm bitene kadar da mitinglerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin bir sonraki il mitinginin Tekirdağ'da yapılması planlanıyor.