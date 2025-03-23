CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: Vatandaşın Gönlünde Ekrem İmamoğlu Net Bir Şekilde Aklanmıştır - Son Dakika
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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: Vatandaşın Gönlünde Ekrem İmamoğlu Net Bir Şekilde Aklanmıştır

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçim tamamlanırken, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu,  CHP üyesi olmayan vatandaşların dayanışma sandıklarına gösterdiği ilginin, hakkında tutuklama kararı verilen ve önseçimin tek adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu vatandaşın gönlünde temize çıkardığını ifade ederek “O yüzden vatandaşın gönlünde ne olduğu önemli. Bugün gördük ki vatandaşın gönlünde Ekrem İmamoğlu net bir şekilde aklanmıştır” dedi.

23.03.2025 20:07  Güncelleme: 22:44
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(İZMİR) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçim tamamlanırken CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu,  CHP üyesi olmayan vatandaşların dayanışma sandıklarına gösterdiği ilginin, hakkında tutuklama kararı verilen ve önseçimin tek adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu vatandaşın gönlünde temize çıkardığını ifade ederek "O yüzden vatandaşın gönlünde ne olduğu önemli. Bugün gördük ki vatandaşın gönlünde Ekrem İmamoğlu net bir şekilde aklanmıştır" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçim için bugün saat 08.00'den itibaren sandıklar açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada hakkında tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde toplamda 5 bin 600 sandıkta hem parti üyeleri hem de CHP üyesi olmayan vatandaşlar için kurulan 'dayanışma sandıklarında' oy kullanma işlemlerinde sona gelindi.

İzmir'de kurulan sandıklara vatandaşın yoğun ilgisi gözlenirken CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sandıkların kapanmasına dakikalar kala önseçime ilişkin genel bir değerlendirme yaptı. Aslanoğlu, CHP üyesi olmayan vatandaşların dayanışma sandıklarına gösterdiği ilginin İmamoğlu'nun vatandaşın gönlünde masum olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

"İl binamızdan caddeye kadar kuyruklar oluştu"

İzmir'de dayanışma sandıklarına büyük ilgi olduğunu belirten Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Sabah 08.00'de sandıklarımız açıldı. Üyelerimiz için kurulan 5 bin 600 sandığın 700'ü İzmir'deydi. Biz en başta her sandığı yanında bir de dayanışma sandığı kurmayı planlamıştık. Saat 10 gibi dayanışma sanıklarının yetmeyeceğini anladığımızda ondan kat ve kat daha fazla dayanışma sandığı kurduk. İzmirli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir danışma gösterdiler.  Çocuklarının geleceği ve demokrasi darbesine 'hayır' demek için sandığı koştular. İl binamızdan caddeye kadar kuyruklar oluştu. Birçok ilçemizde ticari taksiyle oy kullanmaya gelen yaşlı amcalarımızın görüntüsü bizleri çok duygulandırdı. Hiçbirinin hakkı ödenmez. Hep ülke demokrasisine sahip çıkmak ve sesini bu iktidara duyurabilmek için geldiler. 17.00'de bekleyen çok fazla vatandaşımız olduğu için sandıklarımızın açılışı 19.00'a ertelemiştik."

"Köylerde saat aralıklarını ayarlayarak karşılıklı uzlaşıyla çözdük"

Gezici sandıklara ilişkin yaşanan sorunun çözüldüğünü hatırlatan Aslanoğlu, "Gezici sandıklarla ilgili valiliğin bir talimatıyla kaymakamlılar gezici sandıkların olmaması gerektiğini söylediler. Bunu da köylerde saat aralıklarını ayarlayarak karşılıklı uzlaşıyla çözdük. Onun dışında bir sorunla karşılaşmadık" diye konuştu.

"CHP'nin üye sayısının da 2 milyon civarına yaklaşacağımızı tahmin ediyorum"

Oy kullanma ve yeni üye sayısına ilişkin net bilginin birkaç gün sonra verilebileceğini belirten Aslanoğlu, "Oy kullanma sayısını tahmin etmek zor ama ildeki sandıklar baktığımız zaman üye sandıklarında oy kullanma sayısını beklenenin üstüne çıkacağı aşikar. Dayanışma sandığına oy kullanmasını planladığımız vatandaş sayısının kat ve kat üstüne çıktık.  Bizim dayanışma sandıklarında oy kullanmasını planladığımız vatandaşlarımızın kat ve kat üzerine çıktık. İzmir il binasında normalde bir üye sandığı kuruyoruz. Konak ilçesinin birkaç mahallesindeki üyelerimiz için burada sandık kurmuştuk. 5 tane üye sandığımız vardı. Onun dışında kaç tane dayanışma sandığı kurmak zorunda olduğumuzu gördünüz. Çok uzun bir süredir önseçimi yapacağımızı duyurup 'Gel, seç, tarihe geç' dediğimiz günden bugüne üye sayımız inanılmaz arttı. Ocak ayında söylediğim üye sayısı 186 bin küsurdu. En son 210 binler civarındaydı. Birkaç gün önce baktığımızda 20 bin küsur onay bekleyen üyelik vardı O kadar çok ki... Birincisi sisteme girilmiş ama onaylanmamış üyelikler, bir de kağıtla gelinmiş ancak yoğunluk nedeniyle sisteme girilmemiş üyelikler var. Bugün sadece 400-500 vatandaş sadece burada üyelik için müracaat etti. O nedenle birkaç ün içerisinde net sayı verebiliriz. Ama yaklaşık 15 bin yeni üye olduğu belli. CHP'nin üye sayısının da 2 milyon civarına yaklaşacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

"Vatandaşlarımızın gönlünde Ekrem İmamoğlu masumdur"

Önseçimde vatandaşların gösterdiği ilginin İmamoğlu'nu gönüllerde akladığını belirten Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk yargısı doğrusu elindeki verilerle elini de vicdanına koyarak hakkaniyetli bir karar vermeli. Yaşanan sürecin en başında istinat edilen suçlara ilişkin toplanan verilerin, bu verilerin işleniş ve sunuluş biçimden biz, bunun hukuk normlarında yapılmadığını, bu işin siyasi bir rota izlediğini düşünüyoruz. O yüzden vatandaşın gönlünde ne olduğu önemli. Bugün gördük ki vatandaşın gönlünde Ekrem İmamoğlu net bir şekilde aklanmıştır. Vatandaş gönlünde, Ekrem İmamoğlu'nu suçlu görmemektedir. Gördüğümüz gençlerin, amcalarımızın, teyzelerimizin, vatandaşlarımızın gönlünde Ekrem İmamoğlu masumdur."

Aslanoğlu açıklamanın ardından sandıkların açımı ve ilk oyların sayılması işlemine eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: Vatandaşın Gönlünde Ekrem İmamoğlu Net Bir Şekilde Aklanmıştır - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi... CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: Vatandaşın Gönlünde Ekrem İmamoğlu Net Bir Şekilde Aklanmıştır - Son Dakika
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