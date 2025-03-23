CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimi... Muhittin Böcek: "Bu Adalet Herkese Lazım"

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandı. Böcek, "Bu adalet herkese lazım. Bana lazım, Sayın Cumhurbaşkanımıza lazım, genel başkanlarımıza, başkana herkese lazım. Hepimiz hukukun üstünlüğüne güveneceğiz. Adalet inşallah önümüzdeki günlerde tecelli edecek ve Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem imamoğlu ile yine hep birlikte olacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı ile birlikte Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy kullandı. Böcek, oy kullanımı sonrası yaptığı açıklamada adaletin herkese lazım olduğunu vurguladı.

"Burada a'dan z'ye çocuklarımızın geleceği için ülkemizin geleceği için bir mücadele var"

Başkan Böcek şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu Başkanımız için bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız için burada adalet tecelli edecek diye ümit ediyoruz. Seçimlerde Türkiye bir taraftan özgürlüğünden çağdaşlığından Cumhuriyeti'nden vazgeçmemiştir. Türkiye'de almış olduğumuz bu oylarımız bizim geçmiş dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarımızın bütün vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu olması için sosyal yardımlarımız dahil olması bir örnek teşkil etmişti. Tabii ki türkiye'nin en büyük ili istanbul'un 16 milyonu ev sahibi Sayın İmamoğlu'nun tutuklanmasına üzüldük. Bu tabii ki bir süreç önümüze itirazlar var avukat arkadaşlarımız bunları daha iyi değerlendirecektir. Herkes orada bütün avukatlarımız orada sayın Genel Başkanımız orada ve tüm siyasilerin desteğiyle hep birlikte gönül birliğiyle beraberiz. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Burada da gördüğünüz gibi 100 yaşın üzerindeki annelerimizin elini öptük. Şiir okudular az önce girişte. Komşularımız herkes burada. Burada a'dan z'ye çocuklarımızın geleceği için ülkemizin geleceği için bir mücadele var.

"Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarımız adına herkesin adına adalet istiyorum"

Bugün Türkiye'de 1 milyon 750 bin üyemizle ve aynı zamanda dayanışma sandığımızdan da göreceksiniz ki milyonlar yine Ekrem imamoğlu diyecek. Bu anlamda Türkiye'de bugün egemenlik kayıtsız şartsız milletin dediği Gazi Mustafa Kemal'in askerleri olarak da hep birlikte, el birliğiyle ülkemiz için vatanımız için Antalya'ya için çalışmalarımıza azimle gururla devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bizim önce Allahımıza hesap veriyoruz sonra halkımıza hesap veriyoruz. Ben 6 mazbata sahibiyim ben Sayın Ekrem İmamoğlu'da 4 defa seçim kazanmış bir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarımız adına herkesin adına adalet istiyorum. Bundan sonra da inanıyorum ki bu birlik beraberliğimiz o gençlerimiz, üniversitelerde öğrencilerimizi gördük. Biz hepimiz o öğrencilerimizin geleceği için onlara destek olmaya devam edeceğiz. O çocuklar orada. Sokaklara çıkanlara biz halk süt, halk mama ve burs her şeyi yaptığımız için o gençler çıkıyor.

"Her şey çok güzel olacak"

Ancak biz oradaki polislerimiz ile ilgili Sayın İl Başkanım da Antalya'da bunu sağladı. Milletvekillerimizle başkanlarımızla hep beraber anlayış içerisinde, o polisler de bizim polislerimiz. Hep birlikte biz yasa, yönetmelik, mevzuat özgürlük haklarımız kullanıyoruz. Burada kimse illegal bir bir şeye girmemiştir, girmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak atamızın kurduğu bu partiyi, '2 eserim var birisi Cumhuriyet birisi Cumhuriyet Halk Partisi' dediği gibi, Cumhuriyetimize de Cumhuriyet Halk Partimize de sahip çıkacağız. Her şey çok güzel olacak.

"Bu adalet herkese lazım"

Bakınız bu bir özlem, bu bir sevgi bu bir dayanışma. Antalya'da zaten 31 Mart seçimlerinde ne özgürlüğünden ne Cumhuriyet'inden ne anlayışından hiçbir şeyinden vazgeçmemiştir. Burası, Atamın dünyanın en güzel yeridir dediği güzel Antalya. Tabii ki benim de sorumluluklarım var herkesin sorumlulukları var. Burası Türk turizminin dünyanın göz bebeği olan bir Antalyamız var. Burada biz zaten sorumluluklarımızı bilerek davranıyoruz. Hep birlikte tüm kurum kuruluşlarımızla il başkanımla, milletvekiliyle, belediye başkanı, ilçe başkanı arkadaşlarım da bu sorumlulukla hareket ediyor. Biz hiçbir zaman laf olsun diye bir şey konuşmuyoruz. Hiçbir kurum kuruluşta kavga etmiyoruz. Biz sadece özgürlüğümüzden adaletten milletin beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bu adalet herkese lazım. Büyüğünden güçlüğüne bana lazım, Sayın Cumhurbaşkanımıza lazım, genel başkanlarımıza, başkana herkese lazım. Hepimiz bu hukukun üstünlüğüne güveneceğiz. Adalet inşallah önümüzdeki günlerde tecelli edecek ve sayın cumhurbaşkanı adayımız Ekrem imamoğlu ile yine hep birlikte olacağız. Bu güzel günde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum her şey çok güzel olacak."