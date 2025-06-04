CHP\'nin Gaziosmanpaşa Mitingine Yurttaşlardan Yoğun Destek:  Erdoğan Sandıktan Çıktığında Biz Nasıl Saygı Duyduysak, O da Saygı Duysun

(İSTANBUL) - CHP'nin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitinge yurttaşlar yoğun katılım gösterdi. Tutuklamaları kınayan bir yurttaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, " O (Cumhurbaşkanı Erdoğan) sandıktan çıktığında biz nasıl saygı duyduysak o da saygı duysun. Ekrem İmamoğlu'nu halk seçti. Kaç gündür insanlar meydanlarda." dedi.

CHP, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. Mitingde ANKA Haber Ajansına konuşan yurttaşlar Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

Demokrasi vurgusu yapan bir yurttaş, "Tutuklamalar haksız yere yapıldı. Demokrasiyi sindirmek ve demokrasinin gücünü yok etmek için bunu yapıyorlar. Halka sorsunlar bakalım halk ne diyor! Dün TÜİK bazı veriler açıkladı. Ne ucuzladı? Markete gidiyorum hiçbir şey ucuzlamadı. Hakkımızı çalıyorlar. Ben hakkımı helal etmiyorum." diye konuştu.

"Halkı susturmaya çalışmasınlar"

Tutuklu belediye başkanlarının çıkartılması gerektini ifade eden bir yurttaş, "Tutuklu belediye başkanlarımızı çıkartsınlar. Başkanlarımızın suçlu olduğunu düşünmüyorum. Dürüst çalışıyorlardı. Bayram geliyor. Ben emekliyim torunlarıma harçlık veremeyeceğim. Çok üzgünüz. Dürüst gazeteciler tutuklanmasın. Halkı susturmaya çalışmasınlar." şeklinde konuştu.

"Ekrem İmamoğlu'nu halk seçti"

Sandık iradesine vurgu yapan bir yurttaş, "Tutuklamaları kınıyoruz. O (Cumhurbaşkanı Erdoğan) sandıktan çıktığında biz nasıl saygı duyduysak o da saygı duysun. Ekrem İmamoğlu'nu halk seçti. Kaç gündür insanlar meydanlarda." dedi.

Bir başka yurttaş, "Tayyip Erdoğan'ı kınıyorum. Bir an önce başımızdan gitsin. Herkes rahat etsin. Hapistekileri özgürlüğüne kavuştursun. Herkes ailesine kavuşsun." sözlerini sarfetti.

"Bütün Türkiye biliyor ki CHP ve belediye başkanları dürüst"

Bir diğer yurttaş, "Bütün Türkiye biliyor ki CHP ve belediye başkanları dürüst, çalışkan, namuslu ve şerefli. Onlar da biliyor. Önümüzü kesmek istiyorlar ama pes etmeyeceğiz. Biz korkmuyoruz." dedi.

"İmamoğlu'nu korkudan hapise attılar ama o bizim gönlümüzün cumhurbaşkanı"

İBB'deki düzenli denetimlere dikkat çeken bir yurttaş, "Ekrem Başkanı önünden çekilsin diye, korkusundan içeri attı. Asla suçlu olduğu için değil. İBB'de o kadar denetmen var. Akıllı mantıklı bir insan buna inanır mı? Korkudan hapise attılar ama o bizim gönlümüzün cumhurbaşkanı. Enine sonunda onu cumhurbaşkanı yapacağız." diye konuştu.

"Alacaklarsa bizi de alsınlar ama bizim seçtiklerimizi tutsak etmesinler"

Hukuksuz uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunan bir yurttaş, "Bu ülkede 65 yaşına gelmiş biri olarak, rahat yaşamadan çekip gideceğim ama alacaklarsa bizi de alsınlar ama bizim seçtiklerimizi tutsak etmesinler. Hak, hukuk ve adalet istiyoruz. Bu ülkede 33 yıl memurluk yaptım. Haksızlık ve hukuksuzluğa karşı eşimle beraber mücadele ediyorum. Başkanımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"AKP'li belediye başkanı Ankara'yı parsel parsel sattı"

AK Parti döneminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında yolsuzluk yapıldığını söyleyen bir yurttaş şu tepkide bulundu:

"AKP'li belediye başkanı Ankara'yı parsel parsel sattı. Önce onları içeri alsınlar."

"Dualarımız onlarla"

Bir başka yurttaş, "Üzülüyoruz. Bir an önce çıkmalarını istiyoruz. Ailelerine kavuşsunlar. Dualarımız onlarla" dedi.

"Siyasi ve haksız yere içerdeler"

Tutuklamaların siyasi olduğunu belirten bir yurttaş, "Siyasi ve haksız yere içerdeler. Erdoğan kendisine rakip istemiyor. Kendine rakip gördüğü herkesi içer attı." ifadelerini kullandı.

"Biz seçtik onları. Ha onları içeri atmışlar ha bizi"

Adalet vurgusu yapan bir diğer yurttaş, "Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Önce adalet. Adalet olmazsa ekmek olmaz. Medyaya özgürlük istiyoruz. Belediye başkanlarımızı bıraksınlar. Biz seçtik onları. Ha onları içeri atmışlar ha bizi." şeklinde konuştu.