CHP'nin Hedefi: Denizli'de Yüzde 60 Oy

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat Pamukkale İlçe Danışma Kurulu toplantısında konuştu, Denizli'de ilk genel seçimlerde en az yüzde 60 oy alınacağına inandığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat Pamukkale ilçe Danışma Kurulu toplantısına katılmak üzere bulunduğu Denizli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kubat konserine katılan Karabat, Danışma Kurulu Toplantısı'nda partililere bir sunum yaptı.

Konuşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamını ileterek başlayan Karabat, "CHP'nin bir program partisi olduğuna işaret ederek şunları söyledi: "CHP, cephede savaş devam ederken program yapan bir partidir. Halkçılık Programı (1920), Dokuz Umde (1923), Halk Fırkası Kuruluş Nizamnamesi (1923) ve 1931 Programı gibi metinler hazırlanmış ve son olarak da İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi (2020) gibi metinleri ortaya koyarak bir program partisi olduğunu göstermiştir" dedi.

Denizli'de ilk genel seçimlerde en az yüzde 60 oy beklediklerini belirten Karabat'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi bir program partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi cephede savaş devam ederken kurulan bir partidir. Hepinizin bildiği gibi 1029'de daha Cumhuriyet kurulmadan Halkçılık Programını açıklamıştır Cumhuriyet Halk Partisi. Halk Bankası Kurtuluş Nizamname'sini açıklamıştır. İkinci yüzyıla Çağrı Beyannamesi 2020'de açıklamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bir program partisidir. Egemenlik kayıtsır şartsız milletdir. Milletin hakiki ve yeğane temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi haricinde hiçbir fert hiçbir kuvvet hiçbir makam milletin kaderine hakim olamaz. 8 Nisan 1923. İşte bugünlerde o günkü ciddiyette yeni bir program tartışması yapıyoruz. Bir kez daha söylüyorum ki bu kayyum iradelerine karşı bir kez daha söylüyorum ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet Halk Partisi bir program partisidir. Hiç kimse için siyasal kariyer zenginleşme aracı, şahsi güç aracı ya da şahsi zenginleşme aracı, kendini ispatlama yeri değildir. ve Ülkeyi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesinin yeridir Cumhuriyet Halk Partisi.

"Türkiye'deki birçok krizin sebebi ne yazık ki bu iktidarın yönetim anlayışıdır"

Program tartışması yaparken biz partimizin altı ok ilkesini hiçbir şekilde tartışmayacağız. Dolayısıyla bunu da Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ilk dört maddesini de hiçbir yerde tartışma konusu yapmadan bu tartışmaya devam edeceğiz. Neden bir programa ihtiyaç duyuyoruz. Hepinizin bildiği gibi dünya çoklu bir kriz yaşıyor. Özellikle pandemi sonrası kriz yaşadı. Gıda krizleri yaşıyor dünya. Ekolojik felaketlere hepimiz tanıklık ediyoruz. İklim krizi var. Bunun yanı sıra dünyada oluşan yeni fırsatlar var. Dijitalleşme var, yapay zeka var internet ortamı dolayısıyla yeniden bir yorumlamaya, dünyadaki gelişmelerin krizleri ve fırsatlara ilişkin programımızı yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Elbette ki aynı zamanda başka bir değişiklik de var. O da şu partimiz artık Türkiye'nin son seçimdeki birinci partisi. İktidar olmaya aday bir parti. Türkiye'deki birçok krizin sebebi ne yazık ki bu iktidarın yönetim anlayışıdır. Aslında yaşadıklarımızın birçoğu ilgisizlik ve cehalet değil gerçektir. AKP iktidarı bilinçli bir tercihte bulunmaktadır. O da şudur. Daha çok kendisine yakın bir sermaye sınıfını sermaye birikimi derinleşmek ve Türkiye'deki sermaye transferi sürecini yürütmek ve bütün bunları yapmak için de Türkiye'de bir gelir transferini bilinçli bir şekilde yönetmektedir. Yaptıkları bir cehalet değil, tercihtir. Ülkeyi yeni bir sürece doğru sürüklemektedirler. Yönlerini Orta Doğu'ya dönmüşler. Batı'dan muasır medeniyet seviyesinde hızla uzaklaşmaktadırlar. Dolayısıyla bu aslında bir ilgisizlikten öte yaşadığımız bir tercihtir. Buna karşı Atatürk'ün dediği gibi 'Türk milleti zekidir'. 'Türk milleti çalışkandır' ve biz buna güveniyoruz. ve yine milletin geleceğini milletin azmin ve kararlılığı kurtaracaktır. . Yaşadıklarımızın hiçbir şeyi hissesi tesadüf. Hiçbirisi kader değildir. AKP'nin bilinçli tercihleriyle Türkiye ne yazık ki buralara sürüklenmiştir. Size şunu söylemek isterim ki sonları yakındır."