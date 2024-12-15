CHP'nin Hedefi: Denizli'de Yüzde 60 Oy - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'nin Hedefi: Denizli'de Yüzde 60 Oy

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Denizli'de yapılan Danışma Kurulu toplantısında, ilk genel seçimlerde en az yüzde 60 oy beklediklerini ifade etti. Partisinin program odaklı yapısına vurgu yaparak, mevcut iktidarın yönetim anlayışını eleştirdi.

15.12.2024 21:25  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat Pamukkale İlçe Danışma Kurulu toplantısında konuştu, Denizli'de ilk genel seçimlerde en az yüzde 60 oy alınacağına inandığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat Pamukkale ilçe Danışma Kurulu toplantısına katılmak üzere bulunduğu Denizli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kubat konserine katılan Karabat, Danışma Kurulu Toplantısı'nda partililere bir sunum yaptı.

Konuşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamını ileterek başlayan Karabat, "CHP'nin bir program partisi olduğuna işaret ederek şunları söyledi: "CHP, cephede savaş devam ederken program yapan bir partidir. Halkçılık Programı (1920), Dokuz Umde (1923), Halk Fırkası Kuruluş Nizamnamesi (1923) ve 1931 Programı gibi metinler hazırlanmış ve son olarak da İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi (2020) gibi metinleri ortaya koyarak bir program partisi olduğunu göstermiştir" dedi.

Denizli'de ilk genel seçimlerde en az yüzde 60 oy beklediklerini belirten Karabat'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi bir program partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi cephede savaş devam ederken kurulan bir partidir. Hepinizin bildiği gibi 1029'de daha Cumhuriyet kurulmadan Halkçılık Programını açıklamıştır Cumhuriyet Halk Partisi. Halk Bankası Kurtuluş Nizamname'sini açıklamıştır. İkinci yüzyıla Çağrı Beyannamesi 2020'de açıklamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bir program partisidir. Egemenlik kayıtsır şartsız milletdir. Milletin hakiki ve yeğane temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi haricinde hiçbir fert hiçbir kuvvet hiçbir makam milletin kaderine hakim olamaz. 8 Nisan 1923. İşte bugünlerde o günkü ciddiyette yeni bir program tartışması yapıyoruz. Bir kez daha söylüyorum ki bu kayyum iradelerine karşı bir kez daha söylüyorum ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet Halk Partisi bir program partisidir. Hiç kimse için siyasal kariyer zenginleşme aracı, şahsi güç aracı ya da şahsi zenginleşme aracı, kendini ispatlama yeri değildir. ve Ülkeyi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesinin yeridir Cumhuriyet Halk Partisi.

"Türkiye'deki birçok krizin sebebi ne yazık ki bu iktidarın yönetim anlayışıdır"

Program tartışması yaparken biz partimizin altı ok ilkesini hiçbir şekilde tartışmayacağız. Dolayısıyla bunu da Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ilk dört maddesini de hiçbir yerde tartışma konusu yapmadan bu tartışmaya devam edeceğiz. Neden bir programa ihtiyaç duyuyoruz. Hepinizin bildiği gibi dünya çoklu bir kriz yaşıyor. Özellikle pandemi sonrası kriz yaşadı. Gıda krizleri yaşıyor dünya. Ekolojik felaketlere hepimiz tanıklık ediyoruz. İklim krizi var. Bunun yanı sıra dünyada oluşan yeni fırsatlar var. Dijitalleşme var, yapay zeka var internet ortamı dolayısıyla yeniden bir yorumlamaya, dünyadaki gelişmelerin krizleri ve fırsatlara ilişkin programımızı yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Elbette ki aynı zamanda başka bir değişiklik de var. O da şu partimiz artık Türkiye'nin son seçimdeki birinci partisi. İktidar olmaya aday bir parti. Türkiye'deki birçok krizin sebebi ne yazık ki bu iktidarın yönetim anlayışıdır. Aslında yaşadıklarımızın birçoğu ilgisizlik ve cehalet değil gerçektir. AKP iktidarı bilinçli bir tercihte bulunmaktadır. O da şudur. Daha çok kendisine yakın bir sermaye sınıfını sermaye birikimi derinleşmek ve Türkiye'deki sermaye transferi sürecini yürütmek ve bütün bunları yapmak için de Türkiye'de bir gelir transferini bilinçli bir şekilde yönetmektedir. Yaptıkları bir cehalet değil, tercihtir. Ülkeyi yeni bir sürece doğru sürüklemektedirler. Yönlerini Orta Doğu'ya dönmüşler. Batı'dan muasır medeniyet seviyesinde hızla uzaklaşmaktadırlar. Dolayısıyla bu aslında bir ilgisizlikten öte yaşadığımız bir tercihtir. Buna karşı Atatürk'ün dediği gibi 'Türk milleti zekidir'. 'Türk milleti çalışkandır' ve biz buna güveniyoruz. ve yine milletin geleceğini milletin azmin ve kararlılığı kurtaracaktır. . Yaşadıklarımızın hiçbir şeyi hissesi tesadüf. Hiçbirisi kader değildir. AKP'nin bilinçli tercihleriyle Türkiye ne yazık ki buralara sürüklenmiştir. Size şunu söylemek isterim ki sonları yakındır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Özgür Karabat, Politika, Denizli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Hedefi: Denizli'de Yüzde 60 Oy - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'nin Hedefi: Denizli'de Yüzde 60 Oy - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.