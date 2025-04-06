CHP'nin İmza Kampanyası AKP'ye Güven Oylaması

Haber: Gülara SUBAŞI- Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "İmza kampanyamız AKP'nin güven oylamasına dönüşmüş durumda. Sandığı sonunda getirmek zorundalar; er ya da geç getirecekler. Şimdi burada toplayacağımız 30 milyonun üzerindeki imza AKP'nin gidişatını da hızlandıracaktır, sandığı da bir an önce getirmesine neden olacaktır" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ANKA Haber Ajansı'na kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karasu, şunları söyledi:

"CHP'nin her kurultayı bir demokrasi şölenidir. Bugün de aynı şekilde bir demokrasi şölenine tanıklık ediyor. Seçimi bilmeyen, tek isimle yarışa girip çarşaf listeyi bilmeyen, sandıklarda demokrasiyi işletmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştiriyor. Yani AKP'nin ömrü kadar CHP'nin gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü kongre mevcut. Tabii ki CHP, kendi içerisinde demokrasiyi işleten bir parti. Genel Başkanımız açıkladı, Parti Meclisimizi çarşaf liste ile gerçekleştireceğiz. Şu anda genel başkanlık oylaması bitmek üzere. Delegelerimizin neredeyse yüzde 99'u oy kullanmış durumda. Şu anda bu kumpasa karşı, CHP'ye karşı oynanan bu oyuna karşı en iyi cevabı sandıkta delegelerimiz veriyor. Hem genel başkanımıza hem de partimize sahip çıkıyorlar. Öncelikle Anadolu'nun dört bir yanından, ülkemizin dört bir yanından gelen tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. CHP'ye sahip çıkmak bu ülkede Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkmaktır, demokrasiye sahip çıkmaktır. Bizim delegelerimiz de bu konuda taviz vermediklerini en iyi şekilde kurultayda gösteriyorlar.

Şu ana kadar 7 milyon vatandaşımız imza vermiş durumda. Bu hafta bayram tatiliydi, birçok insan tatilde, memleketlerindeydi. Yarından itibaren çalışmalarımızı imza kampanyasına yoğunlaştıracağız. 973 ilçede, 81 ilde mahalle mahalle, köy köy imza kampanyası güven oyuna dönüşmüş durumda, AKP'nin güven oylamasına dönüşmüş durumda. Sandığı sonunda getirmek zorundalar; er ya da geç getirecekler. Şimdi burada toplayacağımız 30 milyonun üzerindeki imza AKP'nin gidişatını da hızlandıracaktır, sandığı da bir an önce getirmesine neden olacaktır."