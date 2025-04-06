CHP'nin İmza Kampanyası AKP'ye Güven Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'nin İmza Kampanyası AKP'ye Güven Oylaması

Geniş Video İzle

CHP, imza kampanyasını AKP'nin gidişatını hızlandıracak bir güven oylamasına dönüştürdü.

06.04.2025 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gülara SUBAŞI- Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "İmza kampanyamız AKP'nin güven oylamasına dönüşmüş durumda. Sandığı sonunda getirmek zorundalar; er ya da geç getirecekler. Şimdi burada toplayacağımız 30 milyonun üzerindeki imza AKP'nin gidişatını da hızlandıracaktır, sandığı da bir an önce getirmesine neden olacaktır" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ANKA Haber Ajansı'na kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karasu, şunları söyledi:

"CHP'nin her kurultayı bir demokrasi şölenidir. Bugün de aynı şekilde bir demokrasi şölenine tanıklık ediyor. Seçimi bilmeyen, tek isimle yarışa girip çarşaf listeyi bilmeyen, sandıklarda demokrasiyi işletmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştiriyor. Yani AKP'nin ömrü kadar CHP'nin gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü kongre mevcut. Tabii ki CHP, kendi içerisinde demokrasiyi işleten bir parti. Genel Başkanımız açıkladı, Parti Meclisimizi çarşaf liste ile gerçekleştireceğiz. Şu anda genel başkanlık oylaması bitmek üzere. Delegelerimizin neredeyse yüzde 99'u oy kullanmış durumda. Şu anda bu kumpasa karşı, CHP'ye karşı oynanan bu oyuna karşı en iyi cevabı sandıkta delegelerimiz veriyor. Hem genel başkanımıza hem de partimize sahip çıkıyorlar. Öncelikle Anadolu'nun dört bir yanından, ülkemizin dört bir yanından gelen tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. CHP'ye sahip çıkmak bu ülkede Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkmaktır, demokrasiye sahip çıkmaktır. Bizim delegelerimiz de bu konuda taviz vermediklerini en iyi şekilde kurultayda gösteriyorlar.

Şu ana kadar 7 milyon vatandaşımız imza vermiş durumda. Bu hafta bayram tatiliydi, birçok insan tatilde, memleketlerindeydi. Yarından itibaren çalışmalarımızı imza kampanyasına yoğunlaştıracağız. 973 ilçede, 81 ilde mahalle mahalle, köy köy imza kampanyası güven oyuna dönüşmüş durumda, AKP'nin güven oylamasına dönüşmüş durumda. Sandığı sonunda getirmek zorundalar; er ya da geç getirecekler. Şimdi burada toplayacağımız 30 milyonun üzerindeki imza AKP'nin gidişatını da hızlandıracaktır, sandığı da bir an önce getirmesine neden olacaktır."

Kaynak: ANKA

İmza Kampanyası, Yerel Haberler, Ulaş Karasu, Politika, Ekonomi, Güncel, Karasu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin İmza Kampanyası AKP'ye Güven Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Gazze’de sözün bittiği yer Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

16:05 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
15:44 CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
12:37 Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel’e tepki gösterdi Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:17 iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
10:06 Gazze’de sözün bittiği yer Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 17:11:01. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'nin İmza Kampanyası AKP'ye Güven Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement