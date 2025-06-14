CHP\'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özgür Özel\'den İktidara: "Bizim 47 Yıl Gösterdiğimiz Anlayışı, Sabrı, 47 Gün Göstermediler"

(BAYBURT) - CHP'nin Bayburt'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün artık öyle siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir. Artık Bayburt ne AK Parti'nin, ne Tayyip Bey'in, ne başkasının değil. Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bu milletin kalesidir" dedi. 23 yıldır seçim kazanan AK Parti'ye muhalefet olarak saygı gösterdiklerini kaydeden Özel, "Bizim 47 yıl gösterdiğimiz anlayışı, 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, 47 yıl gösterdiğimiz millete saygıyı 47 gün göstermediler" diye konuştu.

CHP'nin, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin onuncu adresi Bayburt oldu. CHP Lideri Özgür Özel, Genç Osman Stadı önünde düzenlenen mitingde şöyle konuştu:

"Canım Bayburt, güzel Bayburt, tarihi kadim, doğası zengin, insanı yiğit Bayburt. Hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Avrupa'ya gelen Türkleri bağrına basan, Çoruh nehrinin kıyısında yeşeren Dede Korkut diyarına selam olsun. Bayburt'un yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlarına selam olsun. Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tarihi İpek yoluna, Evliya Çelebi'nin zengin yurt dediği güzel Bayburt'a, Bayburt'un el öpülesi analarına, babalarına, dedelerine, gencecik evlatlarına selam olsun. Hoş geldiniz. Bayburt, Rus işgaline bir asır önce direnen, KOP savunmasında bu vatan için kanını verenlerin, canını verenlerin, zulmü gören, zulme teslim olmayanların, ateşten geçen, yanan ama teslim olmayanların, direnişin, haysiyet mücadelesinin kenti Bayburt, selam olsun sana.

"İlk seçimlerden sonra Bayburt'ta yapılmayanı fazlasıyla yapmaya geliyoruz"

Bugün Bayburt'a sizlerle kucaklaşmaya, buraya koşmaya geldiğimizde, bir takım ezberlerin, bir takım haksız söylemlerin yerle bir olmasını ümit ediyordum. Yazdılar, çizdiler. Bayburt'a geleceğiz dedik, 'gitme Bayburt'a. Oraya Gezi gelmedi.' Bayburt'a gideceğim diyorum, 'gitme Bayburt'a.' 19 Mart'tan sonra Bayburt'ta bir şey olmadı. 'Ben gideceğim Bayburt'a diyorum. Bayburt AK Parti'nin kalesi.' Dedim ki, bu ezberler bitti. Bu eski siyaset bitti. Bayburt'a gideceğim. Bayburt'a selam vereceğim. Bayburt'la kucaklaşacağım. Bayburt bizi bağrına basacak dedim. Bugün artık öyle siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir. Artık Bayburt ne AK Parti'nin ne Tayyip Bey'in ne başkasının değil. Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bu milletin kalesidir. Bayburt bu iktidara çok dostluk yaptı. Çok destek verdi. Ama iktidar, Bayburt'un ona yaptığı dostluğu, Bayburt'a yapmadı. Bunun için artık biz, şimdi Bayburt'un sesini duymaya, duyurmaya Allah'ın izniyle ilk seçimlerden sonra Bayburt'ta yapılmayanı fazlasıyla yapmaya geliyoruz inşallah.

"Jandarmamanın sorunlarını biliyoruz, çözmeye geliyoruz"

Ama jandarmamızın bolca görev yaptığı ve o jandarma ki şehirde görev olması gerektiği zaman polisin de imdadına yetişen o jandarma. Kırsal'da var, hapishanede var, köyde var, yaylada var, gece var, gündüz var. Mesai yok, uyku yok, var gücüyle çalışıyor. Bugün o teşkilatın kuruluşunun 186. yıl dönümü. ve kahraman jandarma, şehit ver deyince şehidi veren, canını ver deyince canını veren jandarma. Ama günü gelince de 5 kere şark görevine zorlanan jandarma. Astsubayın tazminat sorununun olduğu jandarma. Uzmanının kadro sorununun olduğu jandarma. Özlük hakları sorunuyla her birinin zorluklar yaşadığı o jandarmaya buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden bir selam çakıyorum. Sorunlarınızı biliyoruz, çözmeye geliyoruz.

Ferdi Zeyrek ayrıntısı dikkat çekti...

Bu sabah Bayburt'ta, Bayburt'ta gezerken 3 kardeşim 30-35 yaşlarında. Dediler ki 'genel başkan ya bu Bayburt'a öyle birini belediye başkanı gösterin ki hepimiz oy vereceğiz'. Dedim ki 'nasıl olacak bu iş?' Diyorlar ki 'CHP burada güçsüz. Biz bıktık artık dön dolaş aynı isimlerden. Birinin aday yapmadığını öbür partinin aday etmesinden. Oyları alınıp hizmetin aksamasından. Bin türlü şikayetimiz var. Hem çiftçilik yaparız, hem dolmuşçuluk. Hem çiftçilik yaparız, hem işçilik yaparız. Yine de geçinemeyiz. Nasıl biri olsun biliyor musun dedi biri?' Dedim nasıl biri olsun? 'Ferdi Zeyrek gibi biri olsun' dedi. Geçen hafta bugün bir haftalık ilk üç günü büyük bir korku, son dört günü büyük bir yastan, dün babamın evinden anamın kucağından canım Manisa'mdan ilk kalktım Bayburt'a geldim. Ferdi Başkan'ın vefatı bütün Türkiye'yi üzdüğü gibi Bayburt'ta da üzülmeyen, gözü dolmayan, gırtlağı düğümlenmeyen kimse kalmamış. Onu gördüm. Ne hatimler bağışlamışlar, ne hatimler yollamışlar. Ne dualar etmişler, ne gözyaşları dökmüşler. Buradan sizin şahsınızda tüm siyasi partilere, önceki cumhurbaşkanlarımız Ahmet Necdet Sezer'e, Abdullah Gül'e ve Ferdi için dua eden, üzülen, gözyaşı döken her birinize, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bayburt'un şahsında hepsinden Allah razı olsun.

"Bayburt'a CHP iktidarında bereket getireceğiz"

Biz Ege'de miting yaparken, Trakya'da miting yaparken yağmur yağarsa 'hep bereketinle geldin' dediler. İnşallah bu Bayburt'a Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bereket getireceğiz inşallah, bereket getireceğiz. Üç genç Bayburt'lu arkadaş şunu diyor, yalnız hiç Bayburt'ta görünmediniz diyor. Örgütümüz var, il-ilçe başkanlarımız var, bir mücadelemiz var ama bizde de kusur var. 14 yıl sonra bir genel başkan geliyor, uzun süredir miting yok, temas yok. Bundan sonra size söz olsun, bir gözümüz, bir kulağımız, bir ayağımız Bayburt'ta olacak.

"Bayburtspor'u amatöre düşürmüşler"

Burada Bayburt sporlu kardeşlerin var mı? Bu Bayburtspor, Gümüşhanespor, eskiden deve dişi gibi takımlardı. Sordum, amatör kümeye düşmüşler. Osmanlıspor diye bir takımı alıp nerelere getirenler, bazı işleri çok profesyonel yapanlar, Bayburt'u amatöre düşürmüşler. Vallahi güçten yana olmak kolay, zengin sevmek kolay, şampiyonları tutmak kolay. Biz bundan sonra Manisa'mızın yanında bir de Bayburtspor'u tutalım inşallah. Uğradığınız haksızlıkları duydum, yanınızdayız, arkanızdayız.

"Bayburt'un oyunu alanlar iş hizmet etmeye gelince Bayburt'u unutuyorlar"

25 yıl önce Türkiye'nin nüfusu 67 milyon, bugün 86 milyon. Neredeyse 20 milyon nüfus arttı 25 yılda. Bayburt'umuzun o gün nüfusu 97 bin, bugün 83 bin. Türkiye büyümüş, Bayburt küçülmüş. Normalde Bayburt'un da 125 bin olması lazımken, inmiş 83 bine. 180 bin Bayburtlu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'nde yaşıyor. Bayburt'ta bir gelecek göremeyen gençler Bayburt'tan buralara göçüyor. Bayburt'ta yatırım yapmak istesen bin bir tane zorlukla karşılaşıyorsun. Bayburt'un oyunu alanlar iş hizmet etmeye gelince Bayburt'u çantada keklik gördükleri için Bayburt'u unutuyorlar. Seçim günü yüzünü dönenler seçimden sonra sırtını dönüyorlar Bayburt'a.

"Bayburt'a yatırım getirmeye, fabrikalar kurmaya, gençlerimizi bu güzel şehirde tutmaya söz veriyoruz"

Baktım sanayi yüzde 2, hizmet sektörü yüzde 23, tarım yüzde 75. Buna rağmen tarımın alanı 5'te 1'i azalmış, yüzde 20 kaybetmiş. Bayburt'ta çiftçinin ortalama yaşı 58 çıkmış. Genç çiftçilerin 4'den 3'ü seneye gözü yolda. Yani Bayburt'ta doğru yatırımlar yapılmayınca gencin karşısında ya tarla ya gurbet kalıyor. Bayburt'u tarlaya ya da gurbete zorlayan bu sisteme inat, Bayburt'a yatırım getirmeye, fabrikalar kurmaya, gençlerimizi bu güzel şehirde tutmaya söz veriyoruz hep beraber.

"Bayburt'lu çiftçi TBMM'de sesini duyuracak"

Bir de verilip de tutulmayan sözler var. Tünel, ne oldu tünel? Kop Dağı'ndaki temel attılar 13 yıldır bitirmediler. Havaalanı 6 yıldır bekliyor. Sanayileşmek önemli ama çiftçiye de sahip çıkmak önemli. Bütün Türkiye donda yandı. Bayburt'ta kışın yoğun kar ve kalkmayan kardan sonra tohumlar çürüdü. Zararın telafisi lazım. Destek lazım. Kredi borçlarının kapatılması lazım. Bu sesleri birilerinin duyması lazım. Bu hafta Meclis'te Bayburt'un bütün sorunları meclis gündeminde olacak. Bayburt'lu çiftçi Türkiye Birlik Millet Meclisi'nde sesini duyuracak.

Sadece Bayburt'un değil, ülkenin tamamı büyük sıkıntılar içinde. Söz, karar millette olması gerekirken 23 yıldır AK Parti seçimleri kazanmış. Biz de ona saygı duymuş muhalefet görevi yapmışken 31 Mart'ta ilk kez onlar ikinci parti oldular. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti oldu. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz anlayışı, 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, 47 yıl gösterdiğimiz millete saygıyı 47 gün göstermediler. ve bugün 31 Mart yerel seçimlerinden beri birinci parti olan partimiz oy sıralamasında bütün anketlerde en yakın rakibinin 7 puan önündedir. Ama iktidar buna saygı duymak yerine saldırmaktadır. Şimdi arkasında milletin desteği olmayanlar sandıktan kaçarak Türkiye'yi vesayetle, baskıyla yönetmeye çalıştıkları için ekonomiye de çok zarar veren bir meşruiyet kriziyle karşı karşıyayız. Bu krizi aşamayınca milletin kararıyla inatlaşan iktidar yasama, yürütme ve yargıyı şahsileştirmiş, egemenliği altına almış, talimata bağlamış ve Türkiye'ye büyük bir kurumsal çöküş yaşatmaktadır. Sadece bir kişinin, bir grubun, bir partinin bir grup yöneticisinin onay verdiği ama milletin asla hoş görmediği bir sürecin içindeyiz. Çünkü onlar kendilerini, geleceklerini düşünürken Bayburtlu'yu, milleti düşünmüyorlar ve bedeli maalesef suçu olmayanlar ödüyor."

(Sürecek)