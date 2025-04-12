CHP'nin Samsun'daki Mitingi Bugün

HABER: Mehmet OFLAZ - Kamera: Ünal AYDIN

(SAMSUN) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ilki Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın Samsun'da gerçekleştirilecek. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, ANKA'ya yaptığı değerlendirmede, "Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu yanımızda, seçim sandığını da bir an önce önümüzde görmek istiyoruz" dedi.

CHP, Genel Başkan Özel'in katılımıyla yarın Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini gerçekleştirecek.

Partinin Samsun İl Başkanı Özdağ, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerinden başlayan ve ardından tutuklanmasıyla devam eden süreci "darbe girişimi" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 23 Mart günü Türkiye genelinde 15,5 milyon insanın, iktidarın tüm baskılarına, engellemelerine ve fiziksel zorluklara rağmen, kendi özgür iradesiyle dayanışma sandıklarına akın akın giderek oy kullandığı bir sürecin simgesidir. Halk, yalnızca Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini değil Türkiye'ye, bütün dünyaya haykırdılar.

Dolayısıyla, Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önceki diplomasının gasbedilmeye çalışılması, ailesinin mal varlığına çökülmek istenmesi ve ardı arkası kesilmeyen itibar suikastları onun Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürdüğünün ve Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağının açık göstergesidir. Bu girişimler, geleceğin Cumhurbaşkanı'na yönelik bir darbe girişimidir. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de 19 Mart'taki bu süreci 'Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen bir darbe girişimi' olarak defalarca dile getirmiştir."

"İmamoğlu'nun ilk cumhurbaşkanı adaylığı mitinginin Samsun'da yapılıyor olmasının manevi bir anlamı var"

Partisinin Cumhurbaşkanı ön seçimi için 23 Mart'ta İmamoğlu'na Samsun'dan yaklaşık 107 bin oy kullanıldığını belirten Özdağ, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu'nun ilk cumhurbaşkanı adaylığı mitinginin Samsun'da yapılıyor olmasının manevi bir anlamı var. Çünkü Samsun hem kuruluşun hem de kurtuluşun ilk adımının atıldığı şehirdir. Aydınlık, sosyal, hukuk devletine inanan, laik, bilimsel ve demokratik bir devlet yönetiminin temellerinin atıldığı yerdir. Aynı zamanda emperyalist güçlerin mağlup edildiği mücadelenin başlangıç noktasıdır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına dair tüm güzel umutlarımızı ve aydınlık yarınlara yönelik beklentilerimizi gerçekleştirecek kişi olan Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının ilk kez Samsun'dan duyuruluyor olması, bizler için büyük bir onur vesilesidir."

Erken seçim çağrısında bulundu...

Özdağ, miting hazırlıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda tüm ilçelerimizde hem imza kampanyasına hem de Sayın Genel Başkanımızın düzenleyeceği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine yönelik duyurularımız ve davetlerimiz devam ediyor. Şu an Cumhuriyet Meydanı'ndayız, gerekli hazırlıkları sürdürüyoruz. Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelerimizi tamamladık. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını yakından takip ediyoruz.

Oldukça yüksek katılımlı bir miting olacağını öngörüyoruz. Bu mitingin, Samsun'un hem siyasi parti tarihinde hem de demokrasi tarihinde önemli bir yer edineceğine ve hafızalarda kalacağına inanıyoruz. 50 binin üzerinde bir katılım bekliyoruz. Heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Yarın çok başarılı bir miting olacağına inanıyoruz. Mitingin ana teması ise 'Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu yanımızda, seçim sandığını da bir an önce önümüzde görmek istiyoruz' olacak."