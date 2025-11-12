CHP Mitinginde İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
CHP Mitinginde İmamoğlu'na Destek

12.11.2025 21:13
CHP'nin Sultanbeyli'de düzenlediği mitingde konuşan bir yurttaş, "İddianame, iddia üzerine hazırlanırsa iddianamedir. İftira varsa iddianame değildir" dedi. Bir başka yurttaş, "Dün akşam yayınlanan iddianame bizi daha da hırslandırdı. Çünkü haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu. Biz bu davayı kazanacağız! Çünkü Ekrem Başkan ve dava arkadaşları suçsuzdur." diye konuştu.

CHP, Sultanbeyli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar, ANKA Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı veren bir yurttaş, "Bu mitingi sonuna kadar sürdüreceğiz. İmamoğlu ve arkadaşları Silivri zindanlarından çıkana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Ahmet Özer'den sonra tutuklu diğer başkanları da görmek istiyoruz"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan bütün eylemlere katıldığını ifade eden bir yurttaş:

"19 Mart'tan bu yana bütün eylemlere katılıyorum. Hak, hukuk, adalet gelene kadar da bu eylemlere devam edeceğiz.  Dün bir iddianame yayınlandı. Ancak şimdi belirttiğim gibi, iddianame iddia üzerine hazırlanırsa iddianamedir. İftira varsa iddianame değildir. Halkımız zaten onu çoktan çöpe atmıştır. Türkiye'nin gündemi sürekli değişiyor. Bir taraftan zindanlarda olanların özgürlüğe kavuşmasını isterken, diğer taraftan da dışarıda ezilen halkların daha refah bir ortama ulaşabilmesi için mücadelemiz devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız diyor ki: 'Beş çocuk yapın.' Ben de diyorum ki: Gençler evlenemiyor, sen beş çocuk istiyorsun. Nasıl olacak bu iş?

Çocuk olması için gençlerin evlenmesi gerekiyor. Evlenemiyorlarsa beş çocuk istemenin de bir anlamı yok. Biz özgürlük ve barış mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Şu anda Ahmet Başkanımız konuşuyor. İnşallah bir gün diğer başkanlarımız da, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, böyle mikrofonlarla halka seslenirler. En kısa zamanda bunu görmeyi temenni ediyoruz."

"Demokrasi kazanacak"

Bir yurttaş, "Evet, fetret devri... Monarşiyle demokrasi arasındaki bu fetret devrinde demokrasi kazanacak!" şeklinde konuştu.

"Tutuklu başkanlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz"

Başka bir yurttaş, "Vatan evlatlarımızın şehit olması bizi çok üzdü. Başımız sağ olsun, gerçekten üzgünüz. Ama içerideki tutuklu başkanlarımızın da bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Böyle olmuyor, ülkemiz geriye gidiyor. Biz ileri gitmesini istiyoruz. Her şeyin çok güzel olmasını, çocuklarımızın güzel bir ülkede yaşamasını istiyoruz." diye konuştu.

"Tutuklu başkanların arkasındayız"

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin konuşan bir yurttaş, "Dün akşam yayınlanan iddianame bizi daha da hırslandırdı. Çünkü haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu. Biz bu davayı kazanacağız! Çünkü Ekrem Başkan ve dava arkadaşları suçsuzdur. Tek 'suçları', bu ülkeye hizmet etmek, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir gelecek hayaliyle yaşamaktır. Biz onların hayallerini yere düşürmeyeceğiz. Sonuna kadar onları savunacağız. Arkasındayız, bizi yıldıramazlar. Boşuna uğraşmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Emekliler çöp topluyor"

Ekonomik problemlere dikkat çeken bir yurttaş, "Emeklilerin maaşları çok az, yetişmiyor. Emekli maaşları kirayı bile karşılamıyor. Bütçeden daha fazla pay istiyoruz. Türk halkı bunu hak etmiyor. Bu durum Türkiye'ye yakışmıyor." diye konuşurken, başka bir yurttaş, "Bu maaşla kiramızı ödeyemiyoruz. Çöp topluyoruz. Pazarlardan domates, patates topluyor emekliler." dedi.

"Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur"

Bir diğer yurttaş, "Eylemimiz her yerde olacak. Biz, başkanlarımızın özgürlüğü için toplanıyoruz. Artık başkanlarımıza özgürlük istiyoruz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Artık lütfen, tutsaklığı kaldırsınlar." şeklinde konuştu.

