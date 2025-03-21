CHP Olağanüstü Kurultayını Duyurdu

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin olağanüstü kurultay kararını, "Atamızın emanetlerini karanlık zihniyete peşkeş çektirmeyiz. Savaş meydanlarında kurulduğumuz günden bu yana dimdik eğilmeden buradayız. 6 Nisan Günü 21. Olağanüstü Kurultayımızda görüşmek üzere" ifadeleriyle değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Parti Tüzüğü'nün kendisine verdiği yetkiye dayanarak partisini 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürme kararı almasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emire,"Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir." Atamızın emanetlerini karanlık zihniyete peşkeş çektirmeyiz. Savaş meydanlarında kurulduğumuz günden bu yana dimdik eğilmeden buradayız! 6 Nisan Günü 21. Olağanüstü Kurultayımızda görüşmek üzere..." ifadesini kullandı.