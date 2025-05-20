CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e "Yerel Diktatörlük" Yanıtı

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt verdi. Yücel, "Bir ülkede üç kez İBB Başkanı seçilmiş bir siyasetçi, bir parti genel başkanı, milletvekilleri, gazeteciler ve gençler siyasi sebeplerle cezaevindeyse; anayasal haklar gözaltı ve tutuklamalarla bastırılıyorsa; muhalif her ses 'Cumhurbaşkanına hakaret'le susturuluyorsa, burada küresel liderlik değil, olsa olsa yerel diktatörlük olur" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt vererek şunları söyledi:

"Bir ülkede, 3 kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş geleceğin cumhurbaşkanı, bir parti genel başkanı, bir milletvekili, onlarca belediye başkanı ve gazeteci siyasi sebeplerle haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevindeyse, tüm bu yaşanan hak ve özgürlüklerin gaspına dur diyen yüzlerce genç sadece anayasal haklarını kullandıkları için gözaltına alınıp tutuklanıyorsa, muhalif her düşünceyi Cumhurbaşkanına hakaretten tutsak ediyor, kendinizi dokunulmaz, iktidarınızı mülkünüz sanıyorsanız, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de dediği gibi sizin hukuk tanımayan yönetim anlayışınızla, sizden küresel bir lider değil, olsa olsa yerel bir diktatör olur. ve asıl trajik olan; bu haksızlıklar, hukuksuzluklar, toplumun tüm kesimlerini inim inim inleten hayat pahalılığı yaşanırken sizin sırça saraylarınızda daldığınız derin uykudur Sn. Ömer Çelik!"