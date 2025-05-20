CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e "Yerel Diktatörlük" Yanıtı - Son Dakika
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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e "Yerel Diktatörlük" Yanıtı

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e yanıt verdi. Yücel, "Bir ülkede üç kez İBB Başkanı seçilmiş bir siyasetçi, bir parti genel başkanı, milletvekilleri, gazeteciler ve gençler siyasi sebeplerle cezaevindeyse; anayasal haklar gözaltı ve tutuklamalarla bastırılıyorsa; muhalif her ses ‘Cumhurbaşkanına hakaret’le susturuluyorsa, burada küresel liderlik değil, olsa olsa yerel diktatörlük olur" dedi.

20.05.2025 12:10  Güncelleme: 12:12
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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt verdi. Yücel, "Bir ülkede üç kez İBB Başkanı seçilmiş bir siyasetçi, bir parti genel başkanı, milletvekilleri, gazeteciler ve gençler siyasi sebeplerle cezaevindeyse; anayasal haklar gözaltı ve tutuklamalarla bastırılıyorsa; muhalif her ses 'Cumhurbaşkanına hakaret'le susturuluyorsa, burada küresel liderlik değil, olsa olsa yerel diktatörlük olur" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt vererek şunları söyledi:

"Bir ülkede, 3 kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş geleceğin cumhurbaşkanı, bir parti genel başkanı, bir milletvekili, onlarca belediye başkanı ve gazeteci siyasi sebeplerle haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevindeyse, tüm bu yaşanan hak ve özgürlüklerin gaspına dur diyen yüzlerce genç sadece anayasal haklarını kullandıkları için gözaltına alınıp tutuklanıyorsa, muhalif her düşünceyi Cumhurbaşkanına hakaretten tutsak ediyor, kendinizi dokunulmaz, iktidarınızı mülkünüz sanıyorsanız, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de dediği gibi sizin hukuk tanımayan yönetim anlayışınızla, sizden küresel bir lider değil, olsa olsa yerel bir diktatör olur. ve asıl trajik olan; bu haksızlıklar, hukuksuzluklar, toplumun tüm kesimlerini inim inim inleten hayat pahalılığı yaşanırken sizin sırça saraylarınızda daldığınız derin uykudur Sn. Ömer Çelik!"

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Sen küresel lider değil, yerel bir diktatörsün, otokratsın, tek adamsın. Yerel diktatörler, bu milletten korksun. Rakibini hapse atan korkaklar, bu milletten korksun. Emin olun ki yenileceksiniz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yanıtında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza 'küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün' demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e 'Yerel Diktatörlük' Yanıtı - Son Dakika

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