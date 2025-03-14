CHP Sağlık Sorunlarını Meclis'e Taşıdı - Son Dakika
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CHP Sağlık Sorunlarını Meclis'e Taşıdı

Gökhan Günaydın, sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirerek Sağlık Bakanı'na sorular sordu.

14.03.2025 14:04
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Günaydın, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, "Sağlık sisteminin geldiği boyutta dar gelirli geniş kesimlerin sağlık hizmetlerine ulaşımını engelleyen katkı-katılım paylarının kaldırılması planlanmakta mıdır? Aksi halde yurttaşın sağlık hizmetine nasıl erişeceğine ilişkin bir öngörünüz bulunmakta mıdır ya da yoksul kesimler kaderiyle baş başa mı bırakılmaktadır" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sağlık çalışanlarının ve hastaların sağlık sisteminde yaşadıkları sorunlarına ilişkin Bakan Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Günaydın, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 14 Mart Tıp Bayramı fakat ülkemizde yıllardır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında gerçekleştirilen bir dizi uygulama ve düzenleme ile bir bütün olarak sağlık sistemi çökmüş durumdadır. Hem hekimler hem sağlık çalışanları hem halk sağlığı tehdit altındadır.  Kamusal hizmet olan ve her yurttaşın eşit erişim hakkı olması gereken sağlık sistemi ticarileşmiş, katkı-katılım payları ve ilave ücretler nedeniyle eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlığa erişmek dar gelirli geniş kesimler için hayal haline gelmiştir. Ülkemizde açlık sınırının 22 bin 886 lira, yoksulluk sınırının ise 79 bin 165 lira olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kamusal sağlık hizmetlerindeki dahi katılım payları nedeniyle milyonlarca yurttaşımız en temel hakkını kullanamaz durumdadır. Ayrıca, bu sistemde prim ödemeyenler, çalışmayanlar sağlık sisteminden yararlanamamaktadır. 2025 yılının başında SGK tarafından muayene katılım paylarına yüzde 500'e varan oranlarda fahiş zamlar yapılmıştı. Yurttaşlardan alınan GSS primlerinin tamamen ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi için yeterli olmasına rağmen bu kaynakların yurttaşların sağlık hizmetine değil başka alanlara aktarıldığına ilişkin kamuoyu oluşturulması ile bu zamlar kısmen geri çekildi. Buna rağmen, katılım paylarının yüksekliği yoksulluk sınırında yaşayan milyonlarca kişi için hastanelerin ulaşılamaz duruma gelmesine neden olmaktadır."

"Kamu hastanelerine niçin daha fazla kaynak aktarılmamaktadır?

Günaydın Bakan Memişoğlu'ndan şu sorulara cevap vermesini talep etti:

- Sağlık sisteminin geldiği boyutta dar gelirli geniş kesimlerin sağlık hizmetlerine ulaşımını engelleyen katkı-katılım paylarının kaldırılması planlanmakta mıdır? Aksi halde yurttaşın sağlık hizmetine nasıl erişeceğine ilişkin bir öngörünüz bulunmakta mıdır ya da yoksul kesimler kaderiyle baş başa mı bırakılmaktadır?

- Hekimlerin uzun çalışma saatlerini gittikçe arttıran gece polikliniği uygulamasının ne hastayı ne hekimi memnun etmediği ve işlemediği göz önünde bulundurulduğunda bu uygulamaya ihtiyaç duydurmayacak bir düzenleme ön görülmekte midir?

- Birinci basamak olan ASM'lerde hekimleri performans ve sözleşmelerinin tek taraflı iptali ile tehdit eden uygulamanın iptali ne zaman hayata geçirilecektir? Aksi halde binlerce hekim güvencesiz çalışmaya mahkum mu edilmek istenmektedir?

- Son yıllarda gittikçe artan ve sağlık personelinin yaşam hakkının tehdit altında olduğu şiddet olaylarını önlemek için cezai yaptırımlar neden hızla hayata geçirilmemektedir? Üstelik teşviğine ilişkin ifadelere yönelik de cezai yaptırımların uygulanması neden şimdiye kadar düşünülmemiştir?

- Sayısı binleri bulan ve üçüncü sağlık hizmetinin esas yürütücüleri olan asistan hekimlerin çalışma saatlerinin yanı sıra yüklendikleri diğer işler nedeniyle yeterli eğitim alamaması ve bunun yaratacağı niteliksiz sağlık hizmetlerinin ortaya çıkması nasıl önlenecektir? Asistan hekimlerin eğitimleri Bakanlığınızın planlaması dahilinde değil midir?

- SGK tarafından özel hastanelere ayrılan kaynaklar ve desteklerin yarattığı haksız zenginleşme ve özel hastanelerin gittikçe sağlığı ticarileştirmesini önlemeye yönelik bir düzenleme yapılacak mıdır?

- Kamu hastanelerine ayrılması gereken kaynağın özel hastanelere verilmesi açık bir biçimde sağlığın eşit erişimini engellerken, kamu hastanelerine niçin daha fazla kaynak aktarılmamaktadır?

Kaynak: ANKA

Gökhan Günaydın, Tıp Bayramı, Politika, Ekonomi, 14 Mart, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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