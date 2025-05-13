CHP Silivri'de Miting Yapacak

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri'de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin paylaşımda bulundu.

CHP, yarın saat 20.30'da Silivri Atatürk Meydanı'nda miting düzenleyecek. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne milletimizi ezebilirler, ne de irademizi! Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri'de meydandayız!" dedi.