CHP Şoförüne Adli Kontrol

CHP'nin parti otobüsü şoförü Gökhan G. hakkında, polisin 'Dur' ihtarına uymamasına ilişkin başlatılan soruşturmada, 'Zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı.

CHP parti otobüsü şoförü Gökhan G. hakkında, 23 Nisan'da polisin 'Dur' ihtarına uymamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gökhan G., soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Gökhan G., 'Zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Gökhan G., savcılıkta verdiği ifadesinde, CHP'de şoför olarak çalıştığını belirterek, "Olay günü 23 Nisan etkinlikleri için Genel Başkan'a tahsisli makam otobüsü ile yaklaşık 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı ile Ulus'taki eski Meclis'e gitmek istedik. Program akışına yetişmek için ana yol yerine, önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak fren mesafem kısa olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum. Milletvekillerimiz araçtan inerek polislerle konuştular. Daha sonra Trafik Şube Müdürü'nün talimatıyla araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren Trafik Şube Müdürü de gideceğimiz yere geldi. Yaklaşık 3 gün önce ifade için karakola çağırıldım. Ancak partide görev aldığım ve il dışında olduğum için ifadeye gelemedim. Ancak kendilerine Mersin'de de ifade verebileceğimi söyledim. Ankara'ya geldiğimde de ilgili polis ekiplerini arayarak ifade verebileceğimi söyledim ve kendi rızamla ifade vermeye geldim. Ben şoför olarak çalışmaktayım. Emniyete veya devlete karşı kasti bir eylemim yoktur" ifadelerini kullandı.