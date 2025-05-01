CHP Şoförüne Adli Kontrol Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanan şoförün gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Merkez şoförü Gökhan Gülyurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla çıkarıldığı Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma süresince yurt dışına çıkış yasağı ve bir ay süreyle konutu terk etmeme şartlarıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kadarına da pes yahu! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde, Genel Merkezimizde otobüs şoförü olarak görev yapan emektar Gökhan kardeşimize 23 Nisan'da Milletvekillerini 1. Meclise götürdüğü için 1 ay ev hapsi cezası verildi. İktidarın tamamen şirazesi kaymıştır. Bizler emekçilerin haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bu milletin nezdinde artık yok hükmündesiniz." tepkisinde bulundu.