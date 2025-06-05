CHP Sözcüsü Yücel'den İktidara Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma başlatılmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Yücel, "Adil bir yarıştan kaçtığınız için, demokrasiye ve millet iradesine darbe yaptığınız için, suçsuz, günahsız insanların özgürlüklerini çaldığınız için, milletin vicdanında suçlusunuz" ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma başlatılmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Yücel, sosyal medya hesbaından şu paylaşımı yaptı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in partimize ve belediye başkanlarımıza yönelen hukuksuz soruşturmalar ve süreçlerle ilgili haklı tepkisi, görüyoruz ki iktidar partisinin yöneticilerini bir hayli rahatsız etmiş. AKP Sözcüsünden Adalet Bakanına herkes Genel Başkanımıza cevap verme derdine düşmüş. Her şeyden önce demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına sonuna kadar inanmış bir siyasi parti olarak, ne Cumhurbaşkanına ne de yargı mensuplarına tehdit ya da hakaret dili kullanmamız söz konusu dahi olamaz. Ancak tarafsızlığını yitiren, siyasi iktidarın güdümüne giren yargı mensuplarını eleştirmek; sandıktan kaçan, mertçe bir yarışa girmekten korkan iktidarı ise afişe etmek görevimizdir. Hukuk, asgari düzeyde ispat gerektirir. Hukukun en temel kuralıdır: 'Müddei iddiasını ispatla mükelleftir.' Yani 'İddia eden ispatlar.'

"Tarih ve hukuk önünde suçlusunuz"

Asgari ispat kurallarına göre bile ispatlanmayan, soyut iddiadan öteye geçmeyen, cezadan kurtulmak ve tahliye olmak için verildiği çok açık olan mücerret suç atımı niteliğindeki beyanlarla insanları, sabahın 06.00'sında şafak operasyonuyla evlerinden almak, tutuklamak hangi kanunda yazıyor Sayın Ömer Çelik, Sayın Yılmaz Tunç? Böyle bir uygulama hangi hukuk sisteminde yer alıyor? Adil bir yarıştan kaçtığınız için, demokrasiye ve millet iradesine darbe yaptığınız için, suçsuz, günahsız insanların özgürlüklerini çaldığınız için, milletin vicdanında suçlusunuz. Tarih önünde suçlusunuz, hukuk önünde suçlusunuz."