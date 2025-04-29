CHP'ye 1,5 Milyar Lira İddiası

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren Ü.D, çalıştığı döviz bürosundan CHP'ye 1,5 milyar lira gönderildiği haberini aldığını, yasa dışı para transferlerinin bodrum kattaki gizli merkezden yapıldığını ve tüm kayıtların bilgisayarlarda bulunduğunu anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, savcıya bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren Ü.D, 2017'de İstanbul kapalı çarşıda bir döviz bürosunda çalışmaya başladığını, bir süre sonra işleyişte bazı aksaklıklar olduğunu ve bunu iş yeri sahiplerine bildirdiğini aktardı.

Yurt dışından gelen paraların bir "banka gibi" müşterilere dağıtılıp ödemeler yapıldığını anlatan Ü.D, "Aynı zamanda piyasadaki birçok firmanın paraları muhafaza ediliyordu. Ancak yapılan işlemlerin çoğunda hesaplar tutmuyordu. Müşterilere atılan hesaplar ile bizde tutulan hesapların farklı olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

"CHP'ye 1,5 milyar lira çalıştığım firmalardan para gittiği haberini öğrendim"

Döviz bürosuna gelen paralarla yasa dışı işler yapıldığından şüphelenmeye başladığını ve yanlışları iş yeri sahiplerine anlattığını belirten Ü.D, büro sahiplerinin "Sen verilen işleri yap, takipte kal, işlere karışma, sadece verilen işleri yap." dediğini söyledi. Ü.D, ifadesine şöyle devam etti:

"Ben de olay fazla büyümesin diyerek hiçbir şey demedim ve işimi yapmaya devam ettim. Ancak yapılan işlerin yasal olmadığını ve başıma bir şeyler geleceğini düşünerek işyerinden ayrıldım. Yapılan tüm işlemler bir işyerinin bilgisayarlarında kayıtlıdır. Çünkü şahıslar çok büyük miktarda vergi kaçırmaktadırlar. Ayrıca işyerinden ayrılmadan birkaç gün önce işyeri adına çalışan kuryelerden biri bana kapalı çarşıya 50 milyon avro götürdüklerini söyledi. Olaydan birkaç gün sonra da CHP'ye 1,5 milyar lira çalıştığım firmalardan para gittiği haberini öğrendim. Bu paralar arasında bir bağlantının olduğunu düşünmekteyim.

Döviz bürosundan istenen kamera kayıtları bir sonuç vermeyecektir. Çünkü kamera kaydı büronun ön tarafı ve içini gösterecektir ama paralar firmanın bodrum katında bulunan merkezinden çıkmıştır. Zaten pasajın iki girişi vardır ve genelde transferler ikinci giriş olan yan sokaktaki girişten yapılmaktadır. Hatta bodrum katta merkezde bu sokağa açılan direk bir kapı bulunmaktadır. Şirketin beyni bodrum katta bulunan merkezdir. Buradaki hesaplarda milyonlarca döviz vardır. Benim kabul etmediğim konular paraların kaynağını sormam ve müşterilerin hesaplarının neden tutmadığı ile başlamış, daha sonra bazı hesapların fotoğrafını çektiğimi kameradan izlediklerini anlamamla daha fazla başımın belaya girmesini istemememle istifa etmeme sebep olmuştur. Bütün yapılan işlemler bilgisayarlarda mevcuttur. Bütün hesaplar ve paralar hesaplarda mevcuttur. Yalnız bilgisayarlara uzaktan erişim vardır. Herhangi bir el koyma durumunda önce uzaktan erişim kesilmelidir."

Ü.D, döviz bürosuna para taşıyan kuryelerinin ve iş yeri sahiplerinin isimlerini telefon bilgilerini savcılığa bildirdi.