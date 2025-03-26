CHP'ye Olağanüstü Kurultay Engeli

(ANKARA) - Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açtığı davada, partinin 6 Nisan 2025'te toplama kararı aldığı Olağanüstü Kurultayının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması istemini reddetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiyle 6 Nisan 2025 Pazar olağanüstü kurultayı toplama kararı aldığını açıklamıştı.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise avukatı aracılığıyla Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuştu.

Dilekçede, CHP'nin 6 Nisan 2025'te yapılacak Olağanüstü Kurultayının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması, 4-5 Kasım 2023'te toplanan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının sonuçlarının tüm sonuçlarıyla birlikte iptali, bu kurultayda seçilen CHP Genel Başkan Özgür Özel, MYK, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması talep edilmişti.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verdi. Mahkemenin kararında şu tespitler yer aldı:

"Somut uyuşmazlıkta, dava konusu olarak davacı tarafça davalı tüzel kişilik tarafından yapılan genel kurulun iptalinin talep edildiği, bu kapsamda iptali istenen genel kurulda seçilen mevecut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği, yargılama sırasında ayrıca davalı tüzel kişilik tarafından olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğünün tedbiren durdurulmasının talep edildiği, yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir uygulanabileceğinin yan ısıra tüzel kişilik faaliyetlerinin de gerçekleşmesinden sonra dava konusu edilebileceği, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleriyle dosya kapsamı incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı, açıklanan ilkeler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. ve devamı maddelerindeki düzenlemelere göre yapılan inceleme neticesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda ihtiyati tedbir isteğinin uyuşmazlık konusu olmadığı ve bu sebeple ihtiyati tedbir talebinin yerinde olmadığı anlaşıldığından tedbir talebinin reddine karar verilmiştir."

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde 2 hafta içinde itiraz edilebilecek.