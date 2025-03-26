CHP'ye Olağanüstü Kurultay Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'ye Olağanüstü Kurultay Engeli

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş'ın, partinin 6 Nisan 2025'te yapılacak Olağanüstü Kurultayı'nın durdurulması istemini reddetti. Mahkeme, ihtiyati tedbir talebinin yerinde olmadığına karar verdi.

26.03.2025 16:59  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açtığı davada, partinin 6 Nisan 2025'te toplama kararı aldığı Olağanüstü Kurultayının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması istemini reddetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiyle 6 Nisan 2025 Pazar olağanüstü kurultayı toplama kararı aldığını açıklamıştı.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise avukatı aracılığıyla Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuştu.

Dilekçede, CHP'nin 6 Nisan 2025'te yapılacak Olağanüstü Kurultayının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması, 4-5 Kasım 2023'te toplanan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının sonuçlarının tüm sonuçlarıyla birlikte iptali, bu kurultayda seçilen CHP Genel Başkan Özgür Özel, MYK, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması talep edilmişti.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verdi. Mahkemenin kararında şu tespitler yer aldı:

"Somut uyuşmazlıkta, dava konusu olarak davacı tarafça davalı tüzel kişilik tarafından yapılan genel kurulun iptalinin talep edildiği, bu kapsamda iptali istenen genel kurulda seçilen mevecut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği, yargılama sırasında ayrıca davalı tüzel kişilik tarafından olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğünün tedbiren durdurulmasının talep edildiği, yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir uygulanabileceğinin yan ısıra tüzel kişilik faaliyetlerinin de gerçekleşmesinden sonra dava konusu edilebileceği, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleriyle dosya kapsamı incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı, açıklanan ilkeler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. ve devamı maddelerindeki düzenlemelere göre yapılan inceleme neticesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda ihtiyati tedbir isteğinin uyuşmazlık konusu olmadığı ve bu sebeple ihtiyati tedbir talebinin yerinde olmadığı anlaşıldığından tedbir talebinin reddine karar verilmiştir."

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde 2 hafta içinde itiraz edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Lütfü Savaş, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'ye Olağanüstü Kurultay Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:39:14. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'ye Olağanüstü Kurultay Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement