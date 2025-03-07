Cidde'de ABD-Ukrayna Toplantısı

Güncel

Suudi Arabistan, ABD ile Ukrayna arasındaki toplantının gelecek hafta Cidde'de yapılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın ABD ile Ukrayna arasındaki toplantının gelecek hafta Cidde'de yapılmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Ukrayna krizini sona erdirmek için kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 3 yılda bu konuda birçok toplantıya ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.