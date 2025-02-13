Cide'de Kandil Simidi İkramı

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Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, Berat Kandili dolayısıyla ilçe halkına kandil simidi ikram etti.

Kandil dolayısıyla evlerinde özenle hazırladıkları simitleri paketleyen müdürlük personeli, sokakta vatandaşlara ikram etti.

Vatandaşlar, kendilerine ikram edilen kandil simidini hazırlayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline teşekkür etti.