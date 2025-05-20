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Çiftçiler Batıyor

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Saadet Partisi lideri Arıkan, Muğla'da çiftçilerin sorunlarını dinleyerek bütçe adaletsizliğini eleştirdi.

20.05.2025 18:27
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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Muğla'da çiftçileri ziyaret etti. Bir çiftçi, "Silivri soğuk olduğu için bunları konuşamıyoruz. Batıyoruz, hayvancılık, tarım bitti" diye dert yandı. Arıkan da "Normalde size bütçeden ayrılması gereken pay 650 milyar Türk lirasıydı. Ne kadar verdiler? 130 milyar. 500 milyar nerede? Kur korumalı mevduata gitti" dedi.

Muğla'da çiftçileri ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, X hesabından ziyarete ilişkin video paylaştı. Çiftçinin yaşadığı sorunları dinleyen Arıkan'a bir çiftçi, "Bunları konuşamıyoruz. Silivri soğuk olduğu için bunları konuşamıyoruz. Silivri çok soğuk yoksa. Batıyoruz, hayvancılık bitti. Tarım bitti batıyoruz. 25-20 sene önce çiftçi pamuğunu kaldırdığı zaman ya ev yapardı ya düğün yapardı. Bu hale geldik. Tabi traktör satıldığı zaman çiftçinin cenazesi kalktığı zamandır. Üretici memnun değil bir domatesin 20 lira maliyeti var. Alıcı da memnun değil. 'Ben 50 liraya domates alıyorum' diyor. Kim kazanıyor bu parayı" diye dert yandı.

Çiftçiye verilmesi gereken paranın verilmediğini ve 600 bin çiftçinin tarlasından uzaklaştığını vurgulayan Arıkan ise şöyle konuştu:

"Dün Şanlıurfa'daydım burada portakal mandalinadan bahsettik orada fıstıktan pamuktan bahseden bir noktadaydık. Hangi coğrafyaya gidersek gidelim böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Normalde size bütçeden ayrılması gereken pay 650 milyar Türk lirasıydı. Ne kadar verdiler? 130 milyar. 500 milyar nerede? Net rakam 480 milyar. Nerede? Yok bu para yok. Nereye gitti? Kur korumalı mevduata gitti.

"19 yılda sizin cebinizden aldılar parayı, faizciye, rantçıya, yolsuzluk yapanlara peşkeş çektiler"

Nereye gitti? Son 3 yılda Merkez Bankası 48 milyar Türk lirası zarar etmiş. 48 milyar. Bugün emeklinin durumu ortada. Çalışanın durumu ortada. Çiftçinin durumu ortada. Nereye baksak büyük problemlerle karşı karşıyayız. Son dönemde Türkiye'de 600 bin çiftçi mesleği bırakmış. Niye bir gelecek görmüyor. Her çarşamba bizim grup toplantımız var tarıma değinmediğim hafta olmuyor. Tarımı ayaklandırırsak diğer taraflar büyüyecektir, gelişecektir. 19 yıl boyunca çiftçiden kesilen, çiftçiye verilmesi gereken ama verilmeyen para 6 Şubat Maraş Depremi'nde yıkılan evlerin hepsini bedava yapabiliyoruz. 800 bin konut yıkıldı. 800 bin konut parasını 19 yılda sizin cebinizden aldılar hakkınız olan parayı, faizciye, rantçıya, yolsuzluk yapanlara peşkeş çekildi."

Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Muğla, Tarım, Son Dakika

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