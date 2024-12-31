Çiftçiler İçin ÇKS Başvuru Hatırlatması

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Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaatını yapmayan çiftçilerin kayıt yaptırması gerektiğini bildirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025 üretim yılındaki desteklerden yararlanmak için yapılması gereken ÇKS müracaatlarının bugün sona ereceği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Başvurular, üretiminizi kayıt altına almak ve bakanlığımız desteklerinden faydalanmanız için önem arz etmektedir. Başvurular 31 Aralık 2024 Salı sona erecektir. Çiftçilerimizin müracaatlarını e-Devlet Kapısı üzerinden veya ilçe müdürlüklerine giderek yapmaları gerekmektedir. Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için bugün mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir."