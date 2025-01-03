Çiftçilere 2.3 Milyar Lira Destek - Son Dakika
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Çiftçilere 2.3 Milyar Lira Destek

Tarım Bakanı, 2 milyar 298 milyon liralık destek ödemelerinin bugün çiftçilere yapılacağını duyurdu.

03.01.2025 16:47
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 298 milyon 236 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatı için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 lira, hububat için 892 milyon 416 bin 153 lira ve hayvan gen kaynakları için 45 milyon 137 bin 275 lira olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çiftçilere 2.3 Milyar Lira Destek - Son Dakika

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