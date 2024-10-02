Çiftçilere ÇKS Kayıt Uyarısı

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Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları güncellenmeyen çiftçilere yenileme yapmaları çağrısında bulundu.

Ateş, Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Çiftçilerin 2025 yılı ÇKS kayıtlarını yenilediklerini belirten Ateş, "Girilmemiş ÇKS kayıtları var ise bunları da girerek kayıt altına almaya çalışıyoruz. Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçinin her daim yanındayız ve destekçisiyiz." dedi.

Ateş, ÇKS kayıtları güncellenmeyen çiftçilerin mutlaka yenileme yapmalarını da istedi.