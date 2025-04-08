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Çiftçilere Protesto Ceza!

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Yozgat'ta İmamoğlu'nu protesto eden 10 çiftçiye 993'er lira trafik cezası kesildi.

08.04.2025 14:35
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Geçtiğimiz günlerde Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyünde CHP teşkilatı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki için eylem düzenlenmiş, çiftçiler de eyleme traktörleriyle destek vermişti. Eyleme katılan 10 çiftçiye 993'er lira trafik cezası kesildi.

"BU CEZALARI DERHAL İPTAL ETTİRİN"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, şunları söyledi; "Geçtiğimiz günlerde Yozgat ilimizin Aydıncık ilçemizin Kazankaya köyünde çiftçilerimiz traktörleriyle bir konvoy gerçekleştirdiler. Bu konvoy ve protesto eyleminin amacı, Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksız tutuklamalar, iftiralar ve Silivri'de tutuklu bulunmasına bir isyandı. Ayrıca öğrencilerimizin bir araya gelerek yaptığı protesto gösterilerinde gözaltına alınan gençlerimizin bir an önce serbest bırakılması için çiftçilerimiz bir eylem gerçekleştirdi. Zaten para kazanamayan, hayatları yokluk içerisinde geçen ve hayat şartları zor olan bu çiftçiler, ürettiklerinden para kazanamayınca en sonunda Tarım Bakanlığı'ndan da üzerlerine baskı gelmesinden dolayı isyan bayrağını çektiler. Bu protesto eyleminin sonucunda Sayın İçişleri Bakanı, hiç kimseye engelleri yoktu, trafiği engellemediler. Hak, hukuk, adalet anlayışında bir eylem gerçekleştirdiler. Neden eylemden sonra onlara ceza gönderdiniz Sayın İçişleri Bakanı, bu reva mı? Tarım Bakanı yeterince baskı uyguluyor, siz de baskı yapmayın çiftçimize. Bu cezaları derhal iptal ettirin.

İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden çiftçilere 993'er lira trafik cezası

"O ÇİFTÇİLER BU ÜLKENİN SİGORTASIDIR, UMUT KAYNAĞIDIR"

Dünyanın dört bir yanında çiftçiler sokağa çıktığında devlet dinler. Bizde ise cezayla, baskıyla, susturmayla yanıt veriliyor. Bu eylem, sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, aynı zamanda bu ülkenin tüm üreticilerine sahip çıkma çağrısıydı. Ama siz bu çağrıyı suç saydınız. Buradan İçişleri Bakanlığı'na, Yozgat Valiliği'ne ve Emniyet yetkililerine sesleniyorum: Bu cezalar sadece kağıt değil, bu halkın iradesine kesilen faturadır. O cezaları değil, o halkın sesini duyun. O çiftçiler bu ülkenin sigortasıdır, umut kaynağıdır.

İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden çiftçilere 993'er lira trafik cezası

Derhal bu yanlıştan dönün, cezaları iptal edin. Hukuksuzluğa son verin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin alın teriyle yaşayan çiftçisinin, emeğiyle direnen üreticisinin yanındayız. Onların sesini susturamayacaksınız. Ne yaparsanız yapın, bu toprakların sahipleri geri adım atmayacak. Çünkü biliyoruz: Bu ülkeyi çarıklılar kurdu. Bu halk, tarlasını da demokrasisini de sahipsiz bırakmayacak."

Çiftçilere Protesto Ceza!
Kaynak: ANKA

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