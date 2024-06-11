Çiftçilere traktör kullanımı eğitimi verildi

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Çorum'un Bayat ilçesinde çiftçiler, traktör ve zirai ekipmanların neden olduğu trafik kazaları hakkında bilgilendirildi.

Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bayat Ziraat Odası Başkanlığınca, Ziraat Odasında düzenlenen eğitimde jandarma ekipleri, çiftçilere traktör kullanımı esnasında alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Eğitimde ayrıca, traktörlerde kabin ve robs demiri kullanmanın, özellikle traktör kazalarında ölüm ya da hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanmaların önüne geçebileceği vurgulandı.