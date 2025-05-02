Çiftçilikte Kriz: Üretici Artık Umutlu Değil - Son Dakika
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Çiftçilikte Kriz: Üretici Artık Umutlu Değil

Maliyetler yükselirken ürün fiyatları düşüyor; çiftçiler mesleği bırakma noktasına geldi.

02.05.2025 20:02
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Haber: Taner ÖZAY - Kamera: Tunahan GÜLER

(KONYA) - Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Ortakaraören Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Mevlüt Kara, artan maliyetler ve düşen ürün gelirleri nedeniyle mesleği bırakma noktasına geldiklerini söyledi. Kara, "Artık bu çiftçiliği bırakma noktasına gelme noktasındayız. Valla biz şimdi vadeli alıyoruz her şeyi. Ürünü satınca o borcu ödeme için ahırdan mal satıyoruz. Eşimizden bilezik bozduruyoruz. Bir şekilde bunları kapatmaya çalışıyoruz ama bu böyle gitmeyecek artık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın üreticilerin sorunlarına da değineceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi'nin dördüncüsünün düzenleneceği Konya'nın Ortakaraören Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mevlüt Kara, artan maliyetler ve düşük ürün fiyatları nedeniyle mesleğini bırakma noktasına geldiklerini söyledi. "Ürettikçe mutsuz oluyoruz" diyen Kara, tarımda yaşanan krizin derinleştiğine dikkat çekti. Konyalı çiftçi Mevlüt Kara yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Ortakaraörenli bir çiftçiyim. Aynı zamanda hayvancılık da yapıyorum. Bu sene kuraklıktan dolayı ürünlerimizin verimi düşük. Artan gübre fiyatları, mazot, ilaç ve işçilik masrafları arttığından dolayı üründe fazla bir gelir elde edemeyeceğiz. Ayrıca bu ürünleri TMO'ya değil de tüccara verdiğimiz için düşük fiyatlar veriyorlar bu yüzden mağduruz. Her geçen yıl bir önceki yılı arar duruma geldik. Artık bu çiftçiliği bırakma noktasına gelme noktasındayız. Valla biz şimdi vadeli alıyoruz her şeyi. Ürünü satınca o borcu ödeme için ahırdan mal satıyoruz. Eşimizden bilezik bozduruyoruz. Bir şekilde bunları kapatmaya çalışıyoruz ama bu böyle gitmeyecek artık. Bırakma noktasına geleceğiz biz de.

"Devletin verdiği bir litre mazot desteğiyle bu iş yürümüyor"

Genelde ekliyor da bilinçsiz bir şekilde Allah ne verdiyse mantığına gidiyoruz. Matematiği yapınca en son ürün kalkınca zarar ettiğimizi anlıyoruz da bu sürdürülebilir değil artık. Ne yapacağımızı şaşırttık artık. Devlet destek veriyor da devletin verdiği destek bir litre mazotla bu iş yürümüyor artık. Bununla geçimini sağlayan insanlar bir sene bunun gözüne bakıp da 12 ay buna biz yaşam payı olarak çok zor durumda. Biz genç olarak benim yaşım 45 bizden sonra gelen nesillerde çiftçilik ve hayvancılık yapma potansiyeli yok. Yani gelecek nesillerde gıdaya ulaşım nasıl olacağını gerçekten bu yaşta ben düşünmeye başladım artık.

"Ürettiğinde mutlu olması lazım ama ürettikçe mutsuz oluyoruz"

Valla devletimiz işte elinde bir ithalat değneği var. Biz ürettik mi para etmiyoruz, biz üretmedik miydi artık ithalatla bizi durduruyor. Bu ülkede görüldü patates üreticisi Niğde'de depolarda patates belli bir süre depolanır. Bunu depoladığı için terörist ilan edildi. Bazen hayvanlarımız kesime gelmiyor. Biz et baronu oluyoruz, hayvanlarımızı kestirmediğimiz için bilmem terörist durumuna düşüyoruz. Ama dışarıdan gelen, Hans'tan şundan bundan gelen etler pekala da iyi geliyor. Yani onlara para var, biz üreticilere gelince nedense ekonomik zor durumda. Vallahi 21 yıldır biz üçleri bir geri, üçleri bir geri. Artık bu tarım politikasının bir sisteme oturması lazım artık. Üretici sütünü kaça satacak? Buğdayını arpasını kaça satacak? ya ürettiğinde mutlu olması lazım ama ürettikçe mutsuz oluyoruz."

Kaynak: ANKA

Mevlüt Kara, Seydişehir, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçilikte Kriz: Üretici Artık Umutlu Değil - Son Dakika

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