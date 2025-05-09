Çiftçinin Sevimli Yavru Sansar Diyaloğu

Çiftçinin yavru sansarla diyaloğu izleyenleri gülümsetti

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, çimenlerin arasında annesiz kalan bir sansar yavrusunu buldu. Sevimli yavruyla arasında geçen samimi anları cep telefonuyla kaydeden çiftçi, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarlasında çalışan bir çiftçi, çimenlerin arasında annesi tarafından terk edildiği düşünülen bir sansar yavrusuyla karşılaştı. Yavru hayvanla kurduğu sıcak diyalog cep telefonu kamerasına yansıyan çiftçi, izleyenleri gülümsetti. Çiftçinin, "Annesi daha yeni emzirmiş, karnı dolu. Bizi görünce yavrularını taşımaya çalıştı ama buna gücü yetmedi. Buraya bırakayım da geri gelip alsın," sözleri sosyal medyada ilgi gördü. Yavru sansarla konuşarak onu sevmeye çalışan çiftçiye, minik hayvanın sinirlenerek sesler çıkarması izleyenleri gülümsetti. Yavru sansarla kurulan bu içten diyalog, doğayla insan arasındaki samimi ilişkiye dair sıcak bir anı olarak hafızalara kazındı.

"Hep beraber çıkan mahsulü ortaklaşa tüketiyoruz"

Bahçesinde sabah saatlerinde yavruyu fark ettiğini belirten Muhsin Doğan, "Bahçeye sabah geldiğimde çimenlerin arasında bir hayvan gördük. İlk gördüğümde heyecanlandım. Gördüğüm hayvan bir sansar yavrusuydu. Biz bahçeye geldiğimiz esnada patırtı yaptığımız için anne sansar yavrusunun yerini değiştirmeyi düşünmüş olmalı. Götürmeye çalışırken ağzından düşürmüş. Bu alanın etrafı çevrili olduğu için, hayvanlar güvenli alan olarak algılayıp yavrularını burada yapmayı tercih ediyor. Bahçede bol miktarda meyve ve ceviz olduğundan, hayvanlar yavrularını burada büyütebiliyor. Yavru sansarı görünce çok heyecanlandık. Yavru sansarı sevmeyi kalkıştığımda bana sinirlendi ve sesler çıkarmaya başladı. Burada hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Hep beraber çıkan mahsulü ortaklaşa tüketiyoruz. Fakat biz hayvanı bırakmadık, kuş alır diye düşündük. O esnada annesi yavruyu alıp götürmüş"