Çığ Altında Kalan Kepçe Operatörü Kurtarıldı - Son Dakika
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Çığ Altında Kalan Kepçe Operatörü Kurtarıldı

Şırnak'ta çığ altında kalan kepçe operatörü İrfan Cin, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

22.02.2025 16:14
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Ulaşıma kapanan yolu açmaya çalışırken çığ altında kaldı: O anları böyle kayda aldı

Çığ altında kalan operatörü Jandarma ekipleri kurtardı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köy yolunu açma çalışmaları yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinde görevli personel çığ altında kaldı.

Çarşamba gününden bu yana Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesini etkisini altına alan kar yağışı bir çok köy ve mezranın yolunu ulaşıma kapanmasına neden oldu. Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ulaşıma kapanan Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe Köyü yolunun yeniden açılması için ekipler tarafından bir çok noktada çalışmalarını sürdürürken, kepçe operatörü İrfan Cin'in üstüne çığ düştü.

Çığ altında kalan kepçe operatörü Cin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çığ altında kalan Şırnak İl Özel idaresine ait iş makinesi çığ altından kurtarıldı. Kepçe operatörü İrfan Cin'de tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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