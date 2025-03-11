Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İftarda Buluştu - Son Dakika
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Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İftarda Buluştu

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ramazan ayı dolayısıyla şehit ve gazi yakınlarıyla iftar programında bir araya geldi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan ve duygusal anların yaşandığı gecede, Başkan Yıldız “Bu vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Onların emanetleri başımızın tacıdır. Her zaman yanınızdayız” diyerek, şehit aileleri ve gazilere her zaman destek olacaklarını belirtti.

11.03.2025 12:47
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(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ramazan ayı dolayısıyla şehit ve gazi yakınlarıyla iftar programında bir araya geldi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan ve duygusal anların yaşandığı gecede, Başkan Yıldız "Bu vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Onların emanetleri başımızın tacıdır. Her zaman yanınızdayız" diyerek, şehit aileleri ve gazilere her zaman destek olacaklarını belirtti.

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına şehit aileleri, gaziler ve yakınları yoğun ilgi gösterdi. Pelikan Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda Başkan Onur Emrah Yıldız, konuklarla tek tek ilgilenerek onların taleplerini dinledi. İftar yemeğinin ardından dualar edilerek, şehitler ve gaziler anıldı. Programa katılanlar, böyle anlamlı bir program düzenlediği için Başkan Yıldız'a teşekkür etti.

Derneklerden Başkan Yıldız'a teşekkür

İftara, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Halil Taşçı, İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞAGAD) Başkanı Yücel Alphan ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İzmir Şube Başkan Yardımcısı Nuri Altuntaş katıldı. Üyelerle birlikte iftar programına katılan dernek başkanları, bu anlamlı organizasyon için Başkan Yıldız'a teşekkür etti.

Başkan Yıldız: "Onların bize bıraktığı değerlere sahip çıkmak en önemli görevimizdir"

Başkan Onur Emrah Yıldız yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Değerli şehit ailelerimiz, kıymetli gazilerimiz ve onların fedakar yakınlarıyla Ramazan ayında bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu vatan için en değerli varlıklarını, evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini feda eden ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını ödememiz mümkün değil. Bizler, sizlerin emanetine sahip çıkmayı, her zaman yanınızda olmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bugün burada, aynı sofrayı paylaşmak sadece bir iftar yemeği değil, bizim için bir vefa borcudur. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu toprakları bizlere vatan yapan kahramanlardır. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, onların bize bıraktığı değerlere sahip çıkmak en önemli görevimizdir. Biz, Çiğli Belediyesi olarak, her zaman sizlerin yanında olacağız. Kapımız da, gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İftarda Buluştu - Son Dakika

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