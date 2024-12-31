Çiğli Belediyesi, Kadın İstihdamını Artırıyor

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, istihdamı artırmak ve kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor. Hem "İŞ'te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi" aracılığıyla hem de çeşitli kurslarla, vatandaşlar ve özellikle kadınlar için önemli fırsatlar sunuluyor. Bir yılda bin 445'i kadın olmak üzere 4 bin 292 kişi istihdama katıldı.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çatısı altında "İŞ'te Çiğli" projesiyle 2024 yılında toplamda 4 bin 292 kişi istihdama katıldı. Bu kişilerin bin 445'ini kadınlar oluşturuyor. Kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına yönelik bu adımlar, büyük bir önem taşıyor ve toplumda kadınların ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlıyor. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bir birinden farklı alanlarda kurslar düzenliyor. 2024 yılı boyunca düzenlenen; pastacılık, mum ve sabun yapımı, mefruşat, deri tasarımı, ritim, iğne oyası, İngilizce konuşma atölyesi, takı tasarımı, kuyumculuk, dijital pazarlama, medya okuryazarlığı, aşçı yardımcılığı, çanta ve şapka yapımı, okuma yazma, tığ ve şiş örücülüğü, senaryo yazarlığı, el nakışı, Canva atölyesi, el sanatları, İngilizce, bilgisayarlı muhasebe, rölyef, punch ve yabancılar için Türkçe kurslarına katılan bin 109 kadın, çeşitli alanlarda yeteneklerini geliştirerek yeni beceriler kazandı.

Başkan Yıldız: "Kadınların iş gücüne katılması için önemli adımlar atıyoruz"

Çiğli Belediyesi olarak, vatandaşlara yönelik hizmetlerin yanı sıra istihdamı artırma ve kadınların ekonomik hayata katılımını sağlama konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "2024 yılında, 'İŞ'te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi' aracılığıyla toplamda 4 bin 292 kişiyi istihdamla buluşturduk. Bu kişilerden bin 445'inin kadınlardan oluşması, kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik attığımız adımların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmeleri için sadece istihdam değil, aynı zamanda kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek eğitimler de sunuyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla sunduğumuz kurslarla bin 109 kadın yeni beceriler edinerek iş gücüne katılmak için daha donanımlı hale geldi. Bu kurslar, sadece birer eğitim değil, aynı zamanda kadınların kendilerine güvenmelerini sağlayan, onları güçlendiren adımlardır" diye konuştu.

"Kadınların girişimcilikleri de destekleniyor"

Başkan Yıldız, "Pastacılık, dijital pazarlama, takı tasarımı gibi birçok farklı alanda sunduğumuz kurslar, kadınların iş hayatında kendilerini ifade edebileceği alanlar yaratmaktadır. Bu eğitimlerle kadınların sadece iş gücüne katılmalarını değil aynı zamanda girişimciliklerini de destekliyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, kadınların hem ekonomik hem de sosyal anlamda daha güçlü bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hedefimiz, daha fazla kadınının iş gücüne katılmasını sağlamak ve onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanarak toplumumuza katkı sunmalarına olanak tanımaktır. Çiğli'nin güçlü kadınları, toplumumuzun en değerli yapı taşlarıdır. Bizler de her zaman onların yanındayız ve onlara sunacağımız fırsatlar sayesinde daha parlak bir gelecek inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.