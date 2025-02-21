Çıldır'da Yoğun Kar Yağışı

Çıldır'da kar yağışı etkili oldu
ARDAHAN - Ardahan Çıldır ilçesinde dün gece yağan kar araçların üzerinde 40 santimi geçti.
Çıldır ilçesinde etkili olan kar yağışı köylerde de yolların kapanmasına sebep olurken ilçe merkezde de yağan kar hayatı olumsuz etkiledi araçların üzerinde ki kar kalınlığı 40 santimi geçti.
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