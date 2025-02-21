Çıldır'da Yoğun Kar Yağışı

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Çıldır'da kar yağışı etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan Çıldır ilçesinde dün gece yağan kar araçların üzerinde 40 santimi geçti.

Çıldır ilçesinde etkili olan kar yağışı köylerde de yolların kapanmasına sebep olurken ilçe merkezde de yağan kar hayatı olumsuz etkiledi araçların üzerinde ki kar kalınlığı 40 santimi geçti.