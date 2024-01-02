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Çıldır Gölü Misafirlerini Ağırlamaya Başladı - Son Dakika
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Çıldır Gölü Misafirlerini Ağırlamaya Başladı

Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi donmaya başladı ve ilginç manzaralar oluştu. Misafirler, buzlanan gölün üzerinde yürüyerek ve atlı kızaklarla gezinti yapmanın keyfini çıkarıyor.

02.01.2024 - 09:32,
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Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

ARDAHAN - Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı.

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince yüzeyindeki donma gecikti. Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi donma başladı. Bu yıl donma olayının geç başladığı göl yüzeyinde buzlanma nedeniyle ilginç manzaralar oluştu.

Çıldır Gölü'nün gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Fırat Karabağ, "Her yıl Çıldır Gölü'nü görmeye geliyoruz. Bu yıl geç olsa da başlamış. Yüzeyi cam gibi olan Çıldır Gölü'nün üzerine çıkmaktan mutlu oluyoruz. Biraz üşüyoruz ama bu da ayrı bir güzellik" dedi.

Atlı Kızakçı Alper Topkaya ise Gölün yüzeyinin donduğunu fakat atlı kızakların yaklaşık bir hafta sonra göl üzerine çıkabileceğini söyledi. Topkaya, "Şu anda atlı kızaklar kıyıda bekliyor. Gelen misafirlerimiz atlarla fotoğraf çektiriyor. Buz kalınlığı arttığı zaman Atlı kızak tırları da başlayacak" dedi.

Çıldır Gölü Misafirlerini Ağırlamaya Başladı
Kaynak: İHA
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