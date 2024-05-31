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Çıldır Gölü'nü milyonlarca 'göl sineği' sardı

ARDAHAN - Çıldır Gölünde havaların ısınmasıyla birlikte 'göl sineği' olarak bilinen kronomid sinekler yine ortaya çıktı.

Sivrisineklere benzerliği ile dikkat çeken kronomid istilası göl kıyısındaki vatandaşları bıktırmış durumda. Genellikle Çıldır Gölü çevresindeki sazlık alanlarda yaşayan ve geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin, kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi.

Çıldır Gölünde özellikle akşamları ortaya çıkan milyonlarca 'göl sineği' yani kronomid, başta Çıldır gölünü ziyarete gelen misafirler başta olmak üzere ilçe sakinlerini de kızdırdı. Özlellikle sağanak yağışların yoğun olduğu dönemlerde sineklerin üremesinin daha fazla olduğunu söyleyen yöre halkı, milyonlarca sineğin hortum şeklinde göl kıyısına yayılmasına ilk defa şahitlik ettiklerini dile getirdiler.