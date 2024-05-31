Çıldır Gölü'nü milyonlarca 'göl sineği' sardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çıldır Gölü'nü milyonlarca 'göl sineği' sardı

Çıldır Gölü'nde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan 'göl sineği' olarak bilinen kronomid sinekler, göl kıyısındaki vatandaşları rahatsız etmektedir. Sineklerin genellikle sazlık alanlarda yaşadığı ve kısa ömürlü oldukları, larvalarının bitkilerden beslendiği belirtilmektedir. Özellikle akşamları ortaya çıkan milyonlarca sinek, gölü ziyaret eden misafirler ve ilçe sakinleri tarafından şikayet edilmektedir.

31.05.2024 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çıldır Gölü'nü milyonlarca 'göl sineği' sardı

ARDAHAN - Çıldır Gölünde havaların ısınmasıyla birlikte 'göl sineği' olarak bilinen kronomid sinekler yine ortaya çıktı.

Sivrisineklere benzerliği ile dikkat çeken kronomid istilası göl kıyısındaki vatandaşları bıktırmış durumda. Genellikle Çıldır Gölü çevresindeki sazlık alanlarda yaşayan ve geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin, kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi.

Çıldır Gölünde özellikle akşamları ortaya çıkan milyonlarca 'göl sineği' yani kronomid, başta Çıldır gölünü ziyarete gelen misafirler başta olmak üzere ilçe sakinlerini de kızdırdı. Özlellikle sağanak yağışların yoğun olduğu dönemlerde sineklerin üremesinin daha fazla olduğunu söyleyen yöre halkı, milyonlarca sineğin hortum şeklinde göl kıyısına yayılmasına ilk defa şahitlik ettiklerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA

Çıldır Gölü, Çıldır, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nü milyonlarca 'göl sineği' sardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:40 Manisa’da festivalde bıçaklı kavgada 2 kişi öldü Saldırganı vuran polis gözaltında Manisa'da festivalde bıçaklı kavgada 2 kişi öldü! Saldırganı vuran polis gözaltında
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 01:40:44. #1.11#
SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nü milyonlarca 'göl sineği' sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement