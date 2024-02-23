Çılgın Usta Keşkek Tenceresini Karpuz Seçer Gibi Açıyor

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Keşkek tenceresini karpuz seçer gibi açıyor: "Aman Allah'ım"

AMASYA - Amasya'da 'Çılgın usta' diye tanınan aşçı Lütfi Kol, fırında pişirdiği keşkeğin tenceresini kendine has yöntemle açıyor. Fırından çıkardığı tencereye karpuz seçer gibi eliyle peşpeşe vuran tecrübeli aşçı, "Aman Allah'ım" diye seslenip açılışı yapıyor. O anlarda yaşadığı mutluluğun görüntülerini sabah erkenden sosyal medyada paylaşarak keşkeğin hazır olduğunu müşterilerine duyuruyor.

"Piştiğini o şekilde anlıyorum"

Yapılışında buğday, nohut ve et kullanılan keşkeği geceden yanan fırına sürüp sabaha kadar piştiğini anlatan 44 yaşındaki Lütfi Kol, "Açarken tık tık tık diye peşpeşe tencereye vuruyorum. Sesini işitiyorum. Piştiğini o şekilde anlıyorum" dedi. Mesleğine aşık olduğunu belirten Kol, keşkeğin hazır olduğu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşıyor. Erkenden şehir merkezindeki restoranın yolunu tutan müşteriler ise sıcak sıcak keşkek yemenin keyfini yaşıyor.

"Ustamız keşkeği karpuz seçer gibi hazırlıyor"

Yıllardır çılgın ustanın yemeklerinden yiyen esnaf Ali Çapkın, "Ustamız keşkeği karpuz seçer gibi hazırlıyor. Bir nevi yemekle konuşuyor. Sanki lezzet katıyor. Ellerine sağlık" diye konuştu. Kol'un yerli, yabancı müşterileriyle çok iyi diyalog kurduğuna değinen Çapkın, "Turistlerin dilini bilmemesine rağmen sempatik olduğu için iletişime geçebiliyor. Onlarla vücut diliyle anlaşabiliyor. O bizim çılgın ustamız. Kendisini de, yemeklerini de seviyoruz" şeklinde konuştu.

"Yemeğe sevgisini de katıyor"

Keşkeğin yörede düğünlerde ve toplu organizasyonlarda vazgeçilmez yemek olduğunu hatırlatan İbrahim Arslan da, "Keşkeğe tadını veren ettir. Çılgın ustamızda tam ayarında yapıyor. Etini, malzemelerini bol hazırlıyor. Sevgisini de katınca ortaya güzel bir yemek çıkıyor. Ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.