Cille 2069: Geleceğe Dönüş - Son Dakika
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Cille 2069: Geleceğe Dönüş

Cille 2069: Geleceğe Dönüş

Cille dizisinin devamı niteliğindeki 'Cille 2069' filmi, 15 yıl sonrası distopik bir dünyayı anlatıyor.

11.10.2024 13:16
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TRT Çocuk'ta 2010'da yayınlanmaya başlayan komedi, fantastik, macera, gizem ve aksiyon türündeki Türk yapımı çizgi dizi "Cille"nin devamı niteliğinde "Cille 2069" adlı animasyon film, sinemaseverlerle buluştu.

Yapım aşaması 5 yıl süren film, dizinin final bölümünden tam 15 yıl sonrasını konu alıyor ve nükleer savaştan sonra değişen dünyaya odaklanıyor.

Harun Can'ın seslendirme yönetmenliğini yaptığı ve başrolünü seslendirdiği filmin yapımcılığını, Cordoba Animasyon, Neher Prodüksiyon ve SL Plus gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından destek alan, Musab Gündüz'ün yönettiği filmin senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme aldı.

"Bu film, büyüyen hayran kitlemize adeta bir selam niteliğinde"

Unreal Engine yazılımı kullanılarak hazırlanan filme ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gündüz, "'Cille 2069', 2010 yılında TRT Çocuk'ta yayınlanan 'Cille' animasyon serimizin sinema versiyonu. Hayranlardan gelen büyük bir talep üzerine bu filmle, çizgi dizinin bıraktığı yerden devam ediyoruz. Ancak bu kez karakterlerimiz büyüdü ve hikaye 15 yıl ileriye taşındı." dedi.

Filmde, dostluk, cesaret ve dayanışmanın zamanla değişmeyen evrensel değerler olduğuna vurgu yaptıklarını belirten Gündüz, "Z kuşağının kayıp olmadığı, aksine büyük değişimlere imza atabilecek bir potansiyele sahip olduğunu göstermek istiyoruz. Filmde izleyicilere, hayatta karşılarına çıkan engelleri nasıl aşabileceklerine dair ilham veriyoruz. Çocukken bu seriyi izleyen izleyicilerimiz, şimdi yetişkin olarak hem nostalji yaşayacak hem de kendilerini bu hikayede bulacak. Bu film, büyüyen hayran kitlemize adeta bir selam niteliğinde." diye konuştu.

"Film, izleyiciyi düşündürmeye ve duygusal anlamda bağ kurmaya teşvik ediyor"

Gündüz, "Cille 2069"nin özel bir film olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Seyirciyi adeta koltuğuna mıhlayacak bir aksiyon ve gerilim dolu bir direniş hikayesi bekliyor. Ancak film sadece aksiyonla sınırlı değil. İzleyiciyi derin duygusal anlar, dostluk temaları ve karakterlerin içsel yolculuklarına tanık olacağı bir hikaye de bekliyor. Bir film düşünün ki sadece bilim kurgu dünyasına bir pencere açmakla kalmıyor, günümüz toplumsal sorunlarına da ayna tutuyor. Üç farklı topluluğun bir arada nasıl barış içinde yaşayabileceğine dair mesajlarıyla film, izleyiciyi düşündürmeye ve duygusal anlamda bağ kurmaya teşvik ediyor. Ayrıca distopik bir gelecekte sonsuz enerji arayışının insanlığa nasıl bedeller ödeteceğine dair güçlü bir mesaj da barındırıyor. Teknolojik gelişimle birlikte insan doğasının nereye evrileceğini keşfetmek isteyen her yaştan izleyiciye hitap ediyoruz."

Hazırlık aşamasında geniş bir araştırma sürecinden geçtiklerini anlatan Musab Gündüz, "Distopya kavramları üzerine derinlemesine okuma ve analizler yaptık. Karakterlerimizi nasıl daha gerçekçi bir geleceğe taşıyabileceğimiz üzerine uzun mesailer harcadık. Özellikle görsel tasarımda, izleyiciyi geleceğin dünyasına adım attıracak detaylar üzerinde titizlikle çalışıldı. Her karakterin kişisel hikayesinin daha derin ve zengin olması için senaryo geliştirme sürecinde psikolojik çözümlemelere de yer verildi. Film, sadece bir bilim kurgu olarak değil, karakterlerin iç dünyalarının derinliklerine inen bir yapım olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugünün teknolojik gelişmelerine dayanan yenilikçi fikirler hayata geçirildi"

Gündüz, filmdeki tekniklere ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Cille 2069, en ileri teknoloji ile hayat buldu. Özellikle Unreal Engine oyun motorunu kullanarak, animasyon dünyasında gerçekçiliğin sınırlarını zorladık. İzleyiciye sadece bir film değil, aynı zamanda görsel bir şölen sunuyoruz. Karakterlerin hareketlerinden, mekanların tasarımına kadar her detayda bu teknoloji sayesinde yüksek bir gerçekçilik elde ettik. İzleyiciler, film boyunca kendilerini bu geleceğin dünyasında kaybedecekler. Aynı zamanda filmde yer alan distopik şehirlerin tasarımında, bugünün teknolojik gelişmelerine dayanan yenilikçi fikirler hayata geçirildi. Bu da filmi sadece bir animasyon değil, bir bilim kurgu deneyimi haline getiriyor."

"Cille"nin televizyonda yayınlandığı ilk günden itibaren kendine sadık bir hayran kitlesi edindiğini vurgulayan Gündüz, "Bu hayran kitlesi zamanla büyüdü. Dizinin ardından gelen bu film, onların beklentilerine cevap veriyor. Cille'yi bir kült haline getiren şey, onun sadece bir animasyon projesi değil, aynı zamanda dostluklar ve dayanışma üzerine kurulu bir dünya yaratmış olmasıdır. Hayranlar, bu evreni sadece izlemekle kalmadı, onun bir parçası oldular. Hiçbir büyük reklam ya da sosyal medya desteği olmadan, kendi aralarında topluluklar kurdular, etkinlikler düzenlediler ve bu dünya ile olan bağlarını güçlendirdiler. Cille hayranları için bu film, yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin ve eski dostlarla buluşmanın bir yolu." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Sinema, Güncel, Yaşam, Dünya, Çocuk, Dizi, Trt, Son Dakika

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