Çin, 2025\'te Enerji Kapasitesini Artırmayı Hedefliyor

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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin, 2025 yılında toplam kurulu enerji üretim kapasitesini 3,6 milyar kilovatın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, bu yıl enerji üretimini artırmayı hedefleyen Çin, ham petrol üretimini 200 milyon tonun üzerinde tutmayı ve 200 milyon kilovatı aşan yeni enerji üretim kapasitesi eklemeyi planlıyor.

İdareye göre, Çin'in toplam elektrik üretiminin 2025 yılında 10,6 trilyon kilovat-saate ulaşması hedefleniyor.

Yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümü açısından, fosil olmayan enerji üretim kapasitesinin oranının yaklaşık yüzde 60'a, toplam enerji tüketimindeki fosil olmayan enerjinin payının ise yüzde 20'ye çıkması bekleniyor.

İdare sözcüsü Zhang Xing, kilit enerji teknolojisi ekipmanlarının araştırma ve geliştirilmesinin güçlendirilmesi ve enerji sistemi ile mekanizmaları reformunun daha da ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Zhang, Çin'in ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde toparlanmasını desteklemek ve insanların daha iyi bir yaşam için artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek kaliteli kalkınma ve üst düzey enerji güvenliğini teşvik edeceğini belirtti.