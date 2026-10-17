Çin, 2026 için 1,3 trilyon yuanlık özel hazine tahvili ihracını tamamladı - Son Dakika
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Çin, 2026 için 1,3 trilyon yuanlık özel hazine tahvili ihracını tamamladı

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Çin, 2026'ya yönelik ultra uzun vadeli özel hazine tahvili ihracını tamamlayarak toplam 1,3 trilyon yuan kaynak sağladı. Kaynağın 800 milyar yuanı ulusal strateji ve güvenlik projelerine, 250 milyar yuanı tüketim malları takas programına ayrıldı.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in 2026 yılına yönelik ultra uzun vadeli özel hazine tahvili ihracını tamamladı. Maliye Bakanlığı'nın cuma günü 20 milyar yuan tutarında ek tahvil ihraç etmesiyle sağlanan toplam kaynak 1,3 trilyon yuana (yaklaşık 193 milyar ABD doları) ulaştı.

Tahvil ihracı, 2026 hükümet çalışma raporunda yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirildi. Raporda, büyük ulusal stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik projeleri desteklemek, kilit alanlarda güvenlik kapasitesini güçlendirmek, büyük ölçekli ekipman yenileme çalışmaları ve tüketim malları takas programlarını finanse etmek amacıyla tahviller yoluyla 1,3 trilyon yuan kaynak yaratılması önerilmişti.

Toplam tutarın 800 milyar yuanı, büyük ulusal stratejilerin uygulanmasına ve kilit alanlarda güvenlik kapasitesinin oluşturulmasına yönelik projelere tahsis edildi.

Öte yandan, 250 milyar yuan tüketim mallarının takas programlarını desteklemek için, 200 milyar yuan ise büyük ölçekli ekipman yenileme çalışmalarını desteklemek için kullanıldı.

İç talebi canlandırmak amacıyla da özel bir maliye-finans koordinasyon fonunun kurulması için 50 milyar yuan ayrıldı.

Ultra uzun vadeli özel hazine tahvilleri, Çin'in mevcut maliye politikası araçlarının önemli bir bileşenini oluşturuyor. Analistlere göre Çin, daha proaktif maliye politikasının hedef odaklı çabalarını sürdürdüğünü gösteren bu tahvilleri 2024'ten bu yana arka arkaya üç yıldır ihraç ediyor.

Kaynak: Xinhua
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