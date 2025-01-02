Çin, 28 ABD Kuruluşuna İhracat Yasağı Getirdi

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BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) --Çin Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik ve çıkarların korunması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi sebeplerle 28 ABD kuruluşunun ihracat kontrol listesine eklendiğini açıkladı.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamada aralarında General Dynamics, L3 Harris Technologies ve Intelligent Epitaxy Technology'nin de bulunduğu 28 kuruluşa çift kullanımlı ürünlerin ihracatının yasaklandığını belirtilerek devam eden ihracat faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğini vurgulandı.

Bakanlık, ihracatın gerekli görüldüğü istisnai durumlarda ihracatçının onay için başvurması gerektiğini de kaydetti.

Bakanlık sözcüsü, perşembe günü yaptığı açıklamada Çin hükümetinin üst düzey dışa açılım politikasını kararlılıkla teşvik etmeye, çeşitli ticari kuruluşların meşru hak ve çıkarlarını sıkı şekilde korumaya ve uyumlu ticaretin gelişimini teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.