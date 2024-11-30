Çin, 53.000 Eski Yerleşim Alanını Yeniliyor

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BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin 2024 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 53.000 eski yerleşim topluluğunu yenilemeye başladı.

Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'ndan cuma günü açıklanan verilere göre bu yıl toplam 54.000 yerleşim topluluğunun yenilenmesine başlanması planlanıyor.

Bakanlık ekim ayı sonu itibariyle aralarında Jiangsu, Shanghai ve Tianjin'in de bulunduğu 8 eyalet düzeyindeki bölgede planlanan yenileme projelerinin tamamının inşaatına başlandığını açıkladı.

İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Qin Haixiang ağustos ayında gazetecilere yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Çin'de 2019'dan bu yana 258.800 eski yerleşim topluluğunun yenilendiğini ve bundan 44,34 milyon hane ve yaklaşık 110 milyon sakinin yararlandığını söylemişti.

2023 yılı sonu itibarıyla Çin'in kentsel alanlarında kişi başına düşen konut alanı 40 metrekareyi aştı.