Çin, 75. Yıl Dönümünü Kutladı

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WASHINGTON, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlamak üzere Pazartesi günü akşam saatlerinde bir resepsiyon düzenledi.

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng'in konuşma yaptığı resepsiyona, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin İşlerinden Sorumlu Kıdemli Direktörü Sarah Beran'ın yanı sıra 700'ün üzerinde Çinli ve ABD'li davetli katıldı.

Xie, Çin halkının son 75 yılda Çin Komünist Partisi'nin liderliğiyle dünyayı hayrete düşüren bir mucize yarattığını ve Çin modernleşmesine doğru destansı bir yolculuğa çıktığını belirtti. Büyükelçi, özellikle Çin Komünist Partisi'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana, Cumhurbaşkanı Xi Jinping liderliğindeki Çin'in, birkaç bin yıllık tarihinde ilk kez mutlak yoksulluğu ortadan kaldırdığını, ilk yüzüncü yıl hedefini gerçekleştirdiğini ve birçok "imkansız görevi" başardığını vurguladı. Xie, "Bugün Çin'i tüm alanlarda modern bir sosyalist ülke haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Büyükelçi, çalkantılı bir dünyada dışa açılma politikasını benimseyen ülkesinin, küresel ekonomik büyüme için önemli bir itici güç olmaya devam edeceğini, inovasyon odaklı kalkınmayı benimsemiş ülkesinin küresel teknolojik ilerlemelere güç vermeyi sürdüreceğini, yeşil kalkınmayı benimsemiş ülkesinin küresel iklim yönetişimindeki etkinliğini devam ettireceğini ve barışa dayalı kalkınmayı benimsemiş ülkesinin istikrarsız bir dünyada istikrarın güvencesi olmayı sürdüreceğini söyledi.

Xie, Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 45. yıldönümünde ikili ilişkilerin bir kez daha yeni bir başlangıç noktasında olduğuna dikkat çekti. Xie, "Karşılıklı saygı rakip değil ortak olmamızı, barış içinde bir arada yaşamak temel çizgilerimize bağlı kalıp geri adım atmaktan kaçınmamızı, kazan-kazan işbirliği ise karşılıklı fayda sağlayacak fırsatları arayıp sıfır toplamlı bir oyunu reddetmemizi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.