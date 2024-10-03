Çin, 75. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, 75. Yıl Dönümünü Kutladı

Çin'in ABD Büyükelçiliği, kuruluşunun 75. yılını kutlamak için resepsiyon düzenledi.

03.10.2024 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WASHINGTON, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlamak üzere Pazartesi günü akşam saatlerinde bir resepsiyon düzenledi.

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng'in konuşma yaptığı resepsiyona, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin İşlerinden Sorumlu Kıdemli Direktörü Sarah Beran'ın yanı sıra 700'ün üzerinde Çinli ve ABD'li davetli katıldı.

Xie, Çin halkının son 75 yılda Çin Komünist Partisi'nin liderliğiyle dünyayı hayrete düşüren bir mucize yarattığını ve Çin modernleşmesine doğru destansı bir yolculuğa çıktığını belirtti. Büyükelçi, özellikle Çin Komünist Partisi'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana, Cumhurbaşkanı Xi Jinping liderliğindeki Çin'in, birkaç bin yıllık tarihinde ilk kez mutlak yoksulluğu ortadan kaldırdığını, ilk yüzüncü yıl hedefini gerçekleştirdiğini ve birçok "imkansız görevi" başardığını vurguladı. Xie, "Bugün Çin'i tüm alanlarda modern bir sosyalist ülke haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Büyükelçi, çalkantılı bir dünyada dışa açılma politikasını benimseyen ülkesinin, küresel ekonomik büyüme için önemli bir itici güç olmaya devam edeceğini, inovasyon odaklı kalkınmayı benimsemiş ülkesinin küresel teknolojik ilerlemelere güç vermeyi sürdüreceğini, yeşil kalkınmayı benimsemiş ülkesinin küresel iklim yönetişimindeki etkinliğini devam ettireceğini ve barışa dayalı kalkınmayı benimsemiş ülkesinin istikrarsız bir dünyada istikrarın güvencesi olmayı sürdüreceğini söyledi.

Xie, Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 45. yıldönümünde ikili ilişkilerin bir kez daha yeni bir başlangıç noktasında olduğuna dikkat çekti. Xie, "Karşılıklı saygı rakip değil ortak olmamızı, barış içinde bir arada yaşamak temel çizgilerimize bağlı kalıp geri adım atmaktan kaçınmamızı, kazan-kazan işbirliği ise karşılıklı fayda sağlayacak fırsatları arayıp sıfır toplamlı bir oyunu reddetmemizi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Abd Büyükelçiliği, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 75. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
09:01 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
23:18 Güney Afrika’da vahşet: Öldürdükleri kadınların cesetlerini domuzlara yedirdiler Güney Afrika'da vahşet: Öldürdükleri kadınların cesetlerini domuzlara yedirdiler
16:07 Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu
15:59 4 soru sorup cevabını istedi Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yanıt 4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt
15:39 Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye’de laiklik bir muamma Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
15:35 Dünyaca ünlü futbolcu tutuklandı Dünyaca ünlü futbolcu tutuklandı
15:19 Uçakta olay çıkaran şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma açıldı Uçakta olay çıkaran şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma açıldı
14:57 AK Partili Kılıç: Yatırımların artacağı bir dönem bizi bekliyor AK Partili Kılıç: Yatırımların artacağı bir dönem bizi bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 10:45:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, 75. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement