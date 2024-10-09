Çin-AB Elektrikli Araç İstişareleri Devam Ediyor

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BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği, Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik AB'nin sübvansiyon karşıtı soruşturmasıyla ilgili istişarelere devam edecek.

AB üyelerinin temsilcileri, geçtiğimiz Cuma günü söz konusu soruşturmayla ilgili nihai karar taslağını oylayıp kabul etmişti.

Konu hakkında bilgisi olan kaynaklar, Çin'in son dönemde elektrikli araçlara ilişkin ticari konularda hem ABD hem de AB ile yoğun iletişim içinde olduğunu belirtti.