BRÜKSEL, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Makine ve Elektronik Ürün İthalat ve İhracatı Ticaret Odası (CCCME) Başkan Yardımcısı Shi Yonghong, Avrupa Birliği'ne (AB) Çin yapımı bataryalı elektrikli araçlara yönelik devam eden soruşturmasında nesnel, adil, şeffaf olma ve korumacı önlemler almaktan kaçınma çağrısı yaptı.
Çin'den ithal edilen bataryalı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı bir soruşturma başlatan Avrupa Komisyonu, AB'deki imalatçıları Çinli rakiplerinden korumak üzere ceza niteliğinde tarifelerin konulup konulmaması gerektiğini belirlemeye çalışıyor.
Shi Cuma günü yaptığı açıklamada komisyonun soruşturmalarındaki taraflılık konusunda endişelerini dile getirerek "bulgularının, çarpıtılmış ve nesnellikten uzak olmasının son derece olası" olduğunu kaydetti.
CCCME, komisyonun tek tek soruşturduğu üç örneklendirilmiş ihracatçı üretici de dahil olmak üzere, elektrikli araç ihraç eden 12 Çinli üretici tarafından yetkilendirilmiş durumda.
Son Dakika › Güncel › Çin, AB'ye bataryalı elektrikli araç soruşturmasında adil olma çağrısı yapıyor - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?