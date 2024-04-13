Çin, AB'ye bataryalı elektrikli araç soruşturmasında adil olma çağrısı yapıyor

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BRÜKSEL, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Makine ve Elektronik Ürün İthalat ve İhracatı Ticaret Odası (CCCME) Başkan Yardımcısı Shi Yonghong, Avrupa Birliği'ne (AB) Çin yapımı bataryalı elektrikli araçlara yönelik devam eden soruşturmasında nesnel, adil, şeffaf olma ve korumacı önlemler almaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Çin'den ithal edilen bataryalı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı bir soruşturma başlatan Avrupa Komisyonu, AB'deki imalatçıları Çinli rakiplerinden korumak üzere ceza niteliğinde tarifelerin konulup konulmaması gerektiğini belirlemeye çalışıyor.

Shi Cuma günü yaptığı açıklamada komisyonun soruşturmalarındaki taraflılık konusunda endişelerini dile getirerek "bulgularının, çarpıtılmış ve nesnellikten uzak olmasının son derece olası" olduğunu kaydetti.

CCCME, komisyonun tek tek soruşturduğu üç örneklendirilmiş ihracatçı üretici de dahil olmak üzere, elektrikli araç ihraç eden 12 Çinli üretici tarafından yetkilendirilmiş durumda.